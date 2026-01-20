En esta noticia <b>Altas valuaciones</b>

Grandes nombres en Wall Street darán a conocer sus números esta semana. El mercado transita un periodo de mayor volatilidad de corto plazo debido a las tensiones geopolíticas.

Qué esperan los analistas para los balances de este trimestre y qué papeles recomiendan para 2026.

Sigue la temporada de balances

Esta semana sigue la presentación de balances en Wall Street, luego de que los bancos hayan presentado sus números la semana pasada.

El martes por la tarde será el turno de Netflix, junto con United Airlines, Interactive Brokers y First National Bank, entre otros.

El miércoles por la mañana, será el turno de Johnson & Johson, Halliburton, Charles Schwab y Taverlers, entre los nombres más conocidos.

El plato fuerte de la semana será el jueves, ya que presenten sus números P&G, General Aerospace, Freeport McMoran, Abbott Laboratories, Alcoa, Intel y Alaska Airlines.

La semana pasada los bancos presentaron sus números de manera dispar.

Por un lado, J.P. Morgan (JPM) presentó sus números mejor de lo esperado. El banco más grande del mundo reportó ingresos de u$s43.700 millones y ganancias por acción de cerca de u$s4,8, superando estimaciones del consenso, las cuales fueron impulsadas por un fuerte ingreso neto por intereses y mejor control de costos.

De cualquier manera, lo que preocupó a los inversores fueron las perspectivas para la compañía y sus ingresos debido a las propuestas de limitar tasas de tarjetas de crédito en EEUU, lo cual generó presión bajista en el sector financiero y, en particular, a J.P. Morgan.

Por su parte, Bank of America (BAC) también superó expectativas ya que presentó una ganancia neta de u$s 7600 millones y un beneficio por acción de u$s 0,98, además de ingresos de u$s 28.400 millones, gracias a un aumento en el ingreso neto por intereses y fuertes ingresos de trading.

De cualquier manera, y por casusas similares que J.P. Morgan, las acciones también operaron a la baja debido a las sombrías perspectivas sobre el futuro de los ingresos de los bancos.

En relación a los bancos de inversión, como Goldman Sachs y Morgan Stanley, estos tuvieron una mejor dinámica.

El banco de inversión Goldman Sachs (GS) presentó un beneficio neto de u$s 4380 millones y una ganancia por acción de u$s 14,01, superando las proyecciones.

Si bien sus ingresos totales bajaron 3% a u$s 13.450 millones, los ingresos por banca de inversión crecieron más del 20% y las comisiones por M&A se dispararon 25%.

Por su parte, Morgan Stanley (MS) obtuvo una utilidad neta de u$s 4600 millones e ingresos récord de u$s 18.200 millones, impulsados por un crecimiento significativo en trading y banca de inversión.

En el año, las acciones del sector financiero caen 1,9%.

Crece la volatilidad en Wall Street

La volatilidad volvió a dispararse el martes, luego del feriado del lunes en EE.UU. ya que los principales índices accionarios de Wall Street operan a la baja.

El Dow Jones cayó 1,5%, al igual que el S&P500, mientras que el Nasdaq retrocedió 1,7%.

Las bajas se dan ante la preocupación de los inversores por las renovadas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa por el control de Groenlandia.

Trump anunció el sábado que el 1 de febrero entrarían en vigor aranceles adicionales del 10% sobre las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña, países ya sujetos a aranceles impuestos por Estados Unidos.

Los aranceles aumentarían al 25% el 1 de junio y se mantendrían hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos adquiera Groenlandia, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Los líderes de Groenlandia y Dinamarca han insistido en que la isla no está a la venta.

El martes, Trump cumple un año en el cargo, un período volátil para los mercados que vio al S&P 500 desplomarse casi a la baja tras los aranceles del “Día de la Liberación” en abril, antes de recuperarse a máximos históricos gracias a las sólidas ganancias y una economía resiliente.

El índice de volatilidad CBOE .VIX, también conocido como el indicador del miedo de Wall Street, alcanzó un máximo de dos meses en 20 puntos.

Lo que se espera para esta temporada

Mientras persiste la volatilidad, el mercado estará atento a las ganancias esperadas por las grandes compañías en Wall Street, luego de un 2025 con beneficios elevados y por encima de lo que había proyectado el mercado.

Se espera que las acciones que forman parte del S&P500 informen un crecimiento interanual de los ingresos del 7,7 % para el cuarto trimestre de 2025, según FactSet.

Esto estaría por encima de la estimación del 6,5 % al 30 de septiembre.

El sector que registraría un crecimiento mayor en sus ingresos son el tecnológico, con un 18% de aumento, seguido por servicios a la comunicación, el de salud y el financiero, con aumentos del 8% al 10,2%.

Por otro lado, se espera que las acciones que forman parte del S&P500 informen un crecimiento de sus ganancias interanual del 8,3 % para el cuarto trimestre de 2025, lo que está por encima de la estimación del 7,2 % al 30 de septiembre.

El sector tecnológico es el que evidenciaría un crecimiento mayor en sus ganancias, saltando casi un 26%, seguido por el de materiales, con una suba en sus ganancias del 9% interanual.

Debajo del S&P500 se encuentran sectores como el financiero, que reportaría un incremento en sus ganancias del 6,4%, servicios a la comunicación (6,1%), servicios (4,7%), real estate (2,4%), consumo (0,7%) y salud (0,2%).

Entre los sectores que se esperan menores ganancias se encuentran el industrial, con una merma de 0,5% interanual en el ultimo trimestre de 2025, junto con energía (-1,7%) y consumo discrecional (-3,5%).

Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, resaltó que acaba de comenzar una nueva temporada de balances en Estados Unidos y el tono, a priori, es constructivo.

“El mercado llega con expectativas exigentes, pero con fundamentos que siguen acompañando: crecimiento económico firme, consumo resiliente y un escenario de tasas que, aunque altas, ya no representan un shock adicional para las valuaciones”, indicó.

Por lo tanto, para la presente temporada de balances, Waitzel señaló que espera resultados sólidos, especialmente en el sector tecnológico.

“Las compañías tecnológicas siguen mostrando capacidad para sostener márgenes, crecer en ingresos y capitalizar las inversiones realizadas en los últimos años, en particular en eficiencia operativa e inteligencia artificial”, afirmó.

Joaquín Álvarez, CEO de Fincoach, afirmó que en esta temporada de balances será importante analizar las expectativas y las proyecciones de los CEO y CFO de las compañías.

“Tenemos un cuarto trimestre en cuanto a economía americana con datos mixtos, las estimaciones de crecimiento económico dan una aceleración en EEUU y cuando nos metemos en el mercado laboral o lo que está pasando con la inflación, algunas señales que a veces pueden ser tomadas no tan buenas y otras más positivas”, dijo.

Por otro lado, agregó que, en lo que respecta a las empresas, entramos con una expectativa de unas ganancias por acción de alrededor del 8%.

“Es un número muy sano y se marcaría otro trimestre más de crecimiento en el mismo.

Altas valuaciones

Por otro lado, las valuaciones en el mercado americano sigue siendo elevado, con lo cual, la temporada de balances actual llega con altas valuaciones en las acciones.

El ratio Price Earnings (P/E), típico índice para valuar compañías en Wall Street, llegó a cotizar en su valor más alto desde 2020 y apenas retrocedió desde dichos picos.

Actualmente, el S&P500 cotiza a 22 veces ganancias, apenas debajo de 23 veces ganancias que llegó a cotizar a mitad de noviembre.

Sin embargo, incluso a pesar de la baja reciente, el índice cotiza en su valor más alto desde 2020 y 2021, haciendo que el mercado cotice con valuaciones elevadas.

De hecho, cuando se compara el actual nivel de valuación del índice, el mismo se ubica lejos de su promedio de 5 años de 20 veces ganancias y más lejos aún de su promedio de 10 años de 18,5 veces ganancias, según datos de FactSet.

De igual manera, el índice Nasdaq 100 alcanza un múltiplo de 28 veces ganancias, por encima de los vistos en 2022 que operaba en 19 veces ganancias.

Dicho esto, se confirma que las valuaciones en el mercado son elevadas, lo cual crecen los riesgos de ver algún retroceso en algún momento.

Por su parte, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, indicó que las perspectivas para las acciones en EEUU para el año que viene son optimistas.

“Esperamos un buen año de la mano de una economía que se espera que siga siendo el motor del crecimiento global, con el boom de IA impulsando el gasto de capital y el rápido incremento de las ganancias corporativas. A pesar de las preocupaciones sobre una potencial burbuja y valuaciones excesivas, el panorama para las compañías de IA sigue siendo favorable debido a la aceleración del gasto de gobiernos y corporaciones para adoptar las nuevas tecnologías”, afirmó Ortiz Villafañe.

En relación a las acciones a seleccionar, Ortiz Villafañe indicó que para un inversor local que quiera diversificar internacionalmente, se puede ganar exposición fácilmente con CEDEARs.

“En particular, los ETF de índices de acciones estadounidenses son herramientas simples y efectivas para construir una posición diversificada, pudiéndose optar por índices con diferentes niveles de exposición al sector tecnológico: en orden descendente QQQ (Nasdaq-100), SPY (S&P 500) y DIA (Dow Jones Industrial Average)”, sostuvo Ortiz Villafañe.

Álvarez considera que 2026 será un año que tiene un contexto favorable para las inversiones en acciones en Estados Unidos.

“Transitamos un año con expectativas de baja en la tasa de la política monetaria, y por el lado de la política fiscal, se espera que sea expansiva . Además, se estima que las empresas continúen su ciclo de inversiones en todo lo que es inteligencia artificial. Creemos que es importante tener un mix en cuanto a sectores diversificando, clave esto, pero algunos nombres particulares que nos gustan, Alphabet y Amazon”, detalló el CEO de Fincoach.