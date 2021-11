El BCRA volvió a vender dólares en otra rueda de fuerte presión cambiaria

El Banco Central (BCRA) volvió a vender dólares de sus reservas para contener al dólar oficial y abastecer a la demanda en la plaza mayorista. La entidad que preside Miguel Pesce intervino hoy en el mercado de cambios con unos u$s 40 millones, por lo que desde el inicio del mes acumula un saldo negativo de alrededor de u$s 360 millones .

Con las ventas de hoy, que se suman a los u$s 180 millones de ayer y a los u$s 110 millones del martes , la autoridad monetaria acumula pérdidas por cerca de u$s 330 millones en sus intervenciones en las últimas tres ruedas. De esta manera, desde el martes promedia ventas por unos u$s 110 millones.

Desde la autoridad monetaria indicaron que estos últimos saldos se dan por el aumento de la demanda de las empresas para cancelar importaciones y agregaron que en los días previos a las elecciones de septiembre sucedió algo similar , por lo que afirman que tenía previsto se daría esta presión durante estos días.



"Las expectativas e incertidumbre derivadas del proceso electoral del próximo domingo mantienen el estímulo para anticipar en lo posible obligaciones con el exterior, acentuando la demanda de divisas en un escenario de menores ingresos de los exportadores y obligan al BCRA a una intensa actividad para abastecer el mercado ", señaló Gustavo Quintana, de PR Cambios.