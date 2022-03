El BCRA vendió u$s 20 millones pero las reservas trepan a su nivel más alto en seis meses

El Banco Central (BCRA) volvió a vender reservas . Se desprendió de otros u$s 20 millones y cierra la semana con un rojo de u$s 91 millones. Aun así, sus reservas alcanzaron el nivel más alto en más de seis meses .

Según pudo saber El Cronista, gracias al desembolso aprobado este viernes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales del Central treparán a la zona de u$s 43.320 millones . De esta manera, alcanzan su nivel más elevado desde el pasado 21 de septiembre . El desembolso por parte del Fondo rondó los u$s 9700 millones mientras que el pago que debió afrontar la Argentina fue por unos u$s 2700 millones.

Según puede verse en el último Resumen de Variables Financieras, correspondiente al 23 de marzo, el nivel de reservas internacionales brutas se ubicaba en u$s 37.012 millones , el nivel más bajo en más de cinco años. El ingreso del desembolso por parte del organismo internacional, por lo tanto, evitó que las mismas cayeran por debajo de los u$s 37.000 por primera vez desde diciembre de 2016 .

Si bien en la semana acumuló ventas por u$s 91 millones, el saldo del Banco Central continúa siendo positivo para el mes . En lo que va de marzo, la entidad que preside Miguel Pesce acumula compras por unos u$s 417 millones. De esta manera, se encamina a cortar con una racha de cuatro meses consecutivos con saldo negativo en sus intervenciones en el mercado de cambios .