El BCRA vendió u$s 120 millones en la última rueda antes del cambio de Gobierno

El Banco Central vendió nuevamente más de u$s 100 millones en la última jornada hábil de esta administración. Lo hizo por sexta jornada consecutiva, mientras los exportadores esperan la apertura de mercados del próximo lunes y las primeras medidas oficiales del gobierno de Javier Milei.

El Central registró este jueves un saldo negativo de u$s 119 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, en las cinco primeras jornadas de diciembre acumula ventas netas por u$s 3484 millones y el resultado negativo del año asciende a unos u$s 2070 millones.

El saldo negativo de la autoridad monetaria continúa creciendo así, en medio de los bajos niveles de liquidación de divisas en el mercado oficial de cambios por parte de los exportadores, a la espera de definiciones por parte del nuevo equipo económico.



NOTICIA EN DESARROLLO.