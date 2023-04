El BCRA subirá fuerte la tasa de interés de los plazo fijo para derrotar al dólar blue

En su tradicional reunión de directorio, el Banco Central discutirá hoy una nueva suba de tasas de interés, con la posibilidad de aumentarla 500 puntos básicos, lo que afectará a los plazos fijos,con el objetivo de terminar de voltear al dólar blue.

Ahora estudia pasar de la tasa nominal actual del 81% a una tasa del 86 por ciento. En ese caso, la tasa efectiva, actualmente en 119%, escalaría al 130%, más en sintonía con el rendimiento de la Lede, del 135%, de acuerdo con lo concedió el Tesoro en la licitación de ayer.

De confirmarse la medida, se provocará una nueva baja en el valor del dólar blue, que llegó a estar en un mínimo de $ 455 este miércoles, para cerrar en 475 pesos.

La de ayer fue una caída de $ 10 con respecto al cierre del martes. Quedó $ 19 por encima del dólar cripto, con quien suelen estar a la par, otra de las razones que perfilan una nueva baja del billete, al menos otros 10 pesos.

Cuál es el plan del Gobierno para bajar el blue



Bajaron los financieros y ahora pronostican caída del dólar blue



Dólar blue bajará

Una razón más es que el blue quedó muy desfasado con respecto al MEP ($ 30 más arriba), que también descendió $ 10, a $ 445, con lo cual el propio "puré MEP", de comprar en la Bolsa y revender en el paralelo, provocará una baja en el precio del informal por la mayor oferta de divisas que habrá para quienes quieran hacerse esta ganancia.

Los u$s 95 millones que movió el MEP, si bien no es una cifra menor, es muy inferior a los u$s 129 millones de la jornada previa. Del mismo modo, los u$s 97 millones operados en el contado con liquidación no son una cifra menor, aunque están muy abajo de los u$s 146 millones del día anterior.

Terminó en $ 449 el CCL, lo que marca los idénticos $ 10 abajo del MEP y del blue, por lo cual los tres dólares libres parecieron haberse puesto de acuerdo con bajar de a diez pesos.

El analista Salvador Vitelli remarca que el MEP y el CCL quedaron prácticamente a la par, con lo cual "subsidian por sacar la plata al exterior, gracias a las intervenciones del BCRA".

"Desde el Gobierno lo quieren llevar a $ 450 al blue: van a poner u$s 6 millones por día si hace falta", revela, en estricto off the récord, uno de los principales players del segmento informal, que pone como condición no aceptar repreguntas al respecto, por la sensibilidad del tema.

