¿Conviene el plazo fijo? Cómo quedó la tasa contra la inflación y qué hacer con los pesos de cara a 2026

“Más de 10 millones de personas por año ingresan a la web del Banco Central (BCRA) para consultar su situación crediticia, las principales variables monetarias y cambiarias, los comunicados, las últimas noticias o para utilizar el buscador de comunicaciones”, informó el regulador monetario y, con la cabeza puesta en esos usuarios, el regulador monetario lanzó una renovación total de su busca dar un nuevo paso estratégico en la evolución de sus canales digitales.

Se trata de la renovación de su sitio web institucional, que busca mejorar la experiencia de navegación y, según indicaron, “moderniza el diseño visual y permite una actualización más ágil de los contenidos y refuerza la transparencia”.

Desde el Central informaron que el rediseño se enfoca en las necesidades de las audiencias clave: sistema financiero, instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, medios de comunicación, el ámbito académico y la ciudadanía.

Las nuevas secciones incluyen un espacio de educación financiera, con contenidos para que los usuarios aprendan a manejar su dinero, conozcan sus derechos y utilicen con confianza herramientas bancarias y tecnológicas.

“La nueva arquitectura de la información reorganiza los contenidos en secciones diferenciadas, con jerarquías claras y navegación por temas. También prioriza la accesibilidad digital, la usabilidad móvil y la seguridad del entorno, lo que mejora la experiencia desde dispositivos móviles, que representa casi la mitad de los ingresos”, informó la entidad.

