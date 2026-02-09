El Banco Central embolsó u$s 176 millones este lunes y marcó la segunda mayor compra diaria del año. “Representó más del 40% del volumen operado en el día”, señaló Salvador Vitelli, analista de Romano Group, en la red social X. Así, acumula embolsos por u$s 490 millones en lo que va de febrero y y$s 1650 millones en los primeros dos meses del año. Así, las reservas brutas del BCRA se ubicaron en u$s 45.323 millones en la jornada y volvieron a superar los u$s 45.000 millones, un nivel que había perdido el 5 de febrero, cuando el Gobierno le pagó al Fondo Monetario Internacional unos u$s 852 millones por vencimiento de intereses. La mayor compra que había hecho este año fue de u$s 187 millones el 14 de enero pasado. Con este nuevo embolso grande, “el BCRA sigue poniendo en hechos su promesa de acumular reservas, lo hace a razón de u$s 60 millones por día en un contexto en el que el dólar no ha tenido sobresaltos”, resaltó Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases a El Cronista. E indicó que, “cuando Bausilli anunció este plan, en combinación con el nuevo mecanismo de actualización de bandas, el supuesto de base era que el dólar se iba a disparar, pero vemos todo lo contrario”. De hecho, este lunes, el dólar cayó 1,12% en el mercado mayorista hasta los $ 1416 y 0,7% hasta los $ 1440 en el Banco Nación. “La explicación de esta baja es que hay mucha oferta en el mercado debido a que los exportadores del agro y las mineras están vendiendo y entran los dólares. No hay chances de que el tipo de cambio se recupere por el momento. Yo creo que el panorama se va a mantener en esta línea durante el primer trimestre y después puede haber una correción”, analizó Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. “Lo que se ve es un incremento del lado de la oferta, tanto el volumen de liquidaciones de exportaciones, como el flujo de las Obligaciones Negociables y algo de carry trade, hace que el tipo de cambio vaya para abajo”, apuntó Leo Anzalone, director de CEPEC. En ese sentido, Sarano aseguró que, “de no estar comprando el BCRA, el dólar podría estar perforando los $ 1400 por billete, creando otro tipo de inconvenientes para la economía”. Esto está en línea con lo que dijo hace unos días el ministro de Economía Luis Caputo. No obstante, Sarano puso el foco en la necesidad de que el Ministerio de Economía también acumule dólares. “Es importante resaltar que la compra de reservas del BCRA no reemplaza la necesidad del Tesoro de buscar financiamiento para rollear los vencimientos. Sólo alivia el nerviosismo del mercado sobre dónde va a conseguir el tesoro los dólares para comprar con los pesos que atesora”, dijo. Desde el lado monetario, queda por ver como cierra enero en términos de inflación. La compra de reservas se hace contra emisión monetaria, por lo que hay que monitorear esa variable con mucha atención y es eso, probablemente, lo que le genera dudas al equipo de Bausili respecto de pisar el acelerador aún más con la compra de reservas.