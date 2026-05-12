Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 11 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con El Enamorado sugiere decisiones importantes en el ámbito afectivo o ético, buscando armonía entre deseo y razón. También alude a atracción, posible dependencia o tentación; invita a cultivar vínculos sanos y elegir con claridad y compromiso. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.