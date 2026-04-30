Con la presencia confirmada de la reina Máxima Zorreguieta y la expectativa por una eventual participación del presidente Javier Milei, el Foro Llao Llao inicia una nueva edición en Bariloche con una agenda atravesada por los temas que hoy concentran el interés del sector privado: inteligencia artificial, energía y condiciones para invertir. El encuentro, que se desarrolla durante tres días en el tradicional hotel patagónico, mantiene su formato característico: agenda reservada, sin acceso a la prensa y con un número limitado de participantes. En ese contexto, la combinación de una figura internacional como Máxima y la posible presencia del Presidente vuelve a ubicar al foro como un espacio de contacto directo entre el poder económico y la conducción política, aunque sin instancias públicas ni definiciones formales. A diferencia de otras ediciones, el foro refuerza este año un perfil más orientado a sectores concretos de actividad. La inteligencia artificial aparece como uno de los ejes centrales, con discusiones sobre productividad, transformación de procesos y nuevas oportunidades de negocio. A la par, la energía -con Vaca Muerta como principal vector- concentra buena parte de las conversaciones, en especial por su potencial exportador y los desafíos de infraestructura asociados. El clima de inversión completa el temario. Las reformas en curso y el escenario macro siguen siendo variables clave para la toma de decisiones de las compañías, en un contexto donde el sector privado busca señales de previsibilidad para avanzar con proyectos de mediano plazo. La participación de Máxima le aporta al foro un componente institucional y global. Su intervención estará vinculada a inclusión financiera y desarrollo, un eje que forma parte de su agenda internacional y que dialoga con los desafíos de acceso al sistema financiero en mercados emergentes. En paralelo, la organización avanzó en la invitación de referentes globales del mundo tecnológico y de inversión. Entre ellos, el empresario Peter Thiel, aunque su presencia no estaba confirmada. La inclusión de este tipo de perfiles refuerza la intención de incorporar una mirada más internacional en la discusión. Más allá de los invitados externos, el peso del foro sigue en su núcleo empresario local, con presencia de ejecutivos y dueños de compañías líderes. Entre los asistentes habituales se encuentran Marcos Galperin, Martín Migoya, Guibert Englebienne, Eduardo Elsztain y Cristiano Rattazzi, entre otros. A ese grupo se suman emprendedores de alto crecimiento vinculados a la red Endeavor, en línea con el interés por incorporar nuevas compañías tecnológicas a la conversación. Con una asistencia que ronda entre 70 y 100 participantes, el Foro Llao Llao conserva su lógica de encuentro cerrado. No hay exposiciones públicas ni documentos finales, pero sí un intercambio que suele anticipar tendencias y decisiones del sector privado. En esa dinámica, la combinación de agenda económica, presencia internacional y eventual contacto político vuelve a posicionar al foro como un ámbito de influencia donde las conversaciones reservadas terminan teniendo impacto en la agenda de negocios.