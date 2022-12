El viejo truco del Banco Central para emitir $ 200.000 millones más para el Tesoro

Un viejo truco vuelve a poner en práctica el gobierno para lograr financiamiento del Banco Central: el Tesoro le vende a Miguel Pesce los DEG, unidad de cuenta del FMI, recibidos en el marco del acuerdo firmado con el organismo y recibe pesos a cambio.

El artilugio contable le va a permitir a Sergio Massa recibir cerca de $200.000 millones, un monto clave dadas las fuertes necesidades financieras que enfrenta en el último mes del año.

El aval del Fondo

¿Avala el staff del FMI esta maniobra en medio de la restricción impuesta a que el BCRA emita pesos para auxiliar al Tesoro? No la avala pero mira hacia otro lado.

La postura de Kristalina Georgieva y de los accionistas del FMI es evitar que la Argentina entre en default en el último año del actual gobierno y aguardar a quien resulte triunfador en las elecciones del 2023 para poner en práctica un plan serio de reformas.

El truco salió a la luz mediante el decreto 829 publicado en el Boletín Oficial en la que amplió el presupuesto del 2022 en más de 1,5 billones de pesos. Los DEG recibidos por el Tesoro desde el FMI ya estaban contabilizados en las reservas por lo que en definitiva, la novedad pasa por la emisión de esos $ 200.000 millones.

Necesidad

Las necesidades de pesos del Gobierno son preocupantes ante la falta de crédito que tiene en dólares y en pesos. Diciembre se caracteriza por el vencimiento de deuda de $ 400.000 millones en manos de inversores privados, refinanciado ayer, con un exceso de financiamiento de más de $ 300.000 millones gracias a las gestiones previas con los tenedores de bonos.

Pero a ello se suma las necesidades de fondos para cubrir el rojo fiscal, es un mes de mayores gastos por pagos de aguinaldos e intereses,



Otro mecanismo utilizado por el equipo económico para hacerse de pesos es a través de la compra de títulos del Tesoro que realiza el Banco Central en el mercado secundario.

En teoría el BCRA no puede comprar deuda del Tesoro en forma directa. Bajo el argumento de que regula la cantidad de dinero en circulación haciendo política monetaria comprando bonos en la plaza local, en realidad se los adquiere a entidades oficiales o cercanas al gobierno que luego son las que, con los pesos recibidos, participan en las licitaciones de deuda del Tesoro. Todos felices.

Pero estos trucos, más allá de la permisividad del FMI, tienen como costo la inflación y los saltos del dólar financiero. Ante las necesidades urgentes de cubrir agujeros fiscales, esos costos pasan a un segundo plano para el gobierno.

Pero ello no significa que no existan o que el ciudadano no los tenga que sufrir en algún momento. Al fin y al cabo, son trucos ya harto conocidos en Argentina.