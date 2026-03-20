El Banco Central volvió este viernes a comprar dólares. Se trató de una intervención récord desde el 11 de febrero. En esta ocasión, se alzó con u$s 172 millones y las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 43.808 millones. Así, las arcas del BCRA aumentaron u$s 106 millones con respecto al jueves, cuando habían caído casi u$s 800 millones por la baja de la cotización del oro. Desde que comenzó el programa de compra de reservas, acumula 53 ruedas consecutivas con intervención positiva y ya se alzó con u$s 3783 millones. Adrián Yarde Buller, estratega jefe de Facimex Valores, remarcó que se trata de la mejor racha del Central en 19 años. “Superó las 52 ruedas consecutivas de 2012, alcanzando la mejor racha compradora desde 2007″, subrayó. En la última semana, compró u$s 485 millones y, si bien está lejos del récord mensual registrado en febrero, cuando adquirió u$s 1554 millones, superaría en marzo la intervención de enero, cuando se alzó con u$s 1158 millones. “El BCRA trabaja sobre el objetivo de incentivar la demanda de dinero -y con ello seguir reduciendo la tasa de inflación- observando la dinámica en el mercado de cambios -incluyendo las compras de divisas que realiza y el impacto de las tasas de interés en el mercado de crédito, de manera de no generar deterioros adicionales en las carteras de los bancos”, consignó en su último informe la consultora Quantum Finanzas, dirigida por el ex secretario de Finanzas Daniel Marx. “Bajo el control de la oferta de base monetaria el BCRA busca evitar que excesos sobre la demanda impacten en una tasa de inflación mayor y generen incentivos a la demanda de dólares. Lo logra a través de las operaciones de esterilización que realiza, pero también con la ayuda del Tesoro Nacional, que viene aumentando los depósitos en pesos que tiene depositados en el BCRA. El contexto de estabilidad cambiaria contribuye al objetivo”, agregó el paper.