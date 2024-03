El BCRA adjudicó apenas u$s 100 millones en la licitación del Bopreal

El Banco Central adjudicó apenas u$s 100 millones en la tercera licitación de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) de la serie 3, con la participación de 170 empresas, con lo cual el monto acumulado en este especie ascendió a u$s 892 millones.

Los analistas de Outlier comentaron que a la autoridad monetaria "le está costando bastante" generar demanda en la serie 3 de los bonos creados por el equipo económico del gobierno de Javier Milei para intentar darle solución a la deuda comercial de los exportadores con proveedores en el exterior.

El motivo de la poca demanda que está teniendo esta serie de bonos, según indicaron, es que el tipo de cambio resultante de la operación se ubicaría por encima de los $ 1300, una cotización muy superior a la del contado con liquidación (CCL) mediante otros instrumentos del mercado financiero.

Los analistas de la consultora sostienen que a estos precios del dólar contado con liquidación a las empresas no les conviene entrar a las licitaciones del Bopreal serie 3 porque les quedaría un tipo de cambio efectivo muy elevado para liquidarlos en el mercado.

"Una simple aproximación nos dice que si se adjudican al dólar oficial más impuesto PAIS y esa cifra es casi idéntica al precio del CCL, tendrían que vender los bonos a una paridad de casi el 100% para lograr un tipo de cambio efectivo similar al del mercado, lo cual es imposible", resaltaron.

En ese sentido, advirtieron que si la cotización del dólar contado con liquidación no repunta la autoridad monetaria tendrá dificultades en el corto plazo para completar el cupo de licitación de los títulos de deuda de esta especie.

"Esta serie amortiza en cuotas trimestrales desde el 30 de noviembre de 2025, con una tasa nominal anual del 3% en dólares, pagadera de manera trimestral desde agosto de este año. Además, no puede ser utilizada para pagar impuestos, como sí pueden los strips A, B y C de la serie 1", destacaron los analistas del Grupo SBS.



Nuevas licitaciones



Tras los u$s 100 millones demandados en esta licitación, el monto adjudicado a través de tres subastas de la serie 3 de los bonos para los importadores asciende a apenas u$s 892 millones, por lo que restan u$s 2108 millones para completar el cupo establecido para esta especie.

La autoridad monetaria señaló que durante las próximas semanas llamará a nuevas licitaciones a las empresas habilitadas con el objetivo de completar el monto máximo estipulado para esa serie de bonos, que es de u$s 3000 millones.

A la vez, destacó que las próximas subastas de esta serie estarán abiertas a todos los importadores con deudas por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023, hayan o no inscripto los saldos pendientes de pago en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior.

La autoridad monetaria aclaró que "en caso de que la demanda por la Serie 3 en alguna licitación supere el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación será a prorrata de los montos demandados".

"Los bonos de la serie 3 están habilitados para su transferencia y negociación en el mercado secundario, devengan intereses a una tasa del 3% nominal anual y amortizan en tres cuotas trimestrales, desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026", destacó en un comunicado.

Por otro lado, resaltó que alrededor de 5400 pymes realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de u$s 265 millones sin necesidad de suscribirse los Bopreal. Son empresas con deudas por hasta u$s 500.000 registradas en el padrón y que podrán saldarla en su totalidad en tres meses.