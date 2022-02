El BCRA volvió a vender dólares y en febrero perdió casi u$s 200 millones

El Banco Central (BCRA), por quinta jornada consecutiva, tuvo que vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda de divisas. La entidad obtuvo este viernes un saldo negativo de unos u$s 90 millones tras su intervención en la plaza mayorista.

De esta manera, en la semana la autoridad monetaria acumuló ventas netas en esa plaza por más de u$s 270 millones . Así, en febrero, que para el mercado financiero terminó hoy, obtuvo un salgo negativo de alrededor de 190 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.

Con este resultado, el Central acumuló cuatro meses consecutivos con pérdidas de reservas en el mercado de cambios , luego de un extenso período de grandes compras, gracias a los ingresos de dólares en niveles récord por parte del sector del agro, impulsados por la escalada de los precios internacionales de la soja.

En febrero, el BCRA vendió unos u$s 190 millones en el mercado oficial de cambios.

El saldo negativo de este mes había sido anticipado en los últimos días por los operadores del mercado y por el Banco Central. Esto se debe a que se preveía que la tendencia vendedora iba a mantenerse, debido a la mayor demanda por cobertura y compromisos con el exterior que suele darse a finales de cada mes.



Sin embargo, destacan que el resultado no fue tan negativo como pudo haber sido. Febrero suele ser uno de los meses con menores niveles de ingresos de divisas por parte del sector del agro , pero el Central pudo moderar la pérdida de reservas gracias a las mayores restricciones al acceso de divisas, de acuerdo con los analistas.