Para frenar el dólar, el BCRA vendió más de u$s 100 millones en dos ruedas

El Banco Central (BCRA) volvió a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda de divisas en la plaza mayorista . Lo hizo en una jornada en la que mejoró el volumen operado respecto a lo que se registró en las anteriores, con más de u$s 330 millones de contado.

Rusia-Ucrania: qué puede pasar con el dólar si se desata una guerra





El BCRA cerró la rueda de este miércoles con un saldo negativo de unos u$s 60 millones tras su intervención. A esto se suman los u$s 55 millones que vendió ayer y los más de u$s 5 millones del lunes, por lo que en lo que va de la semana acumula ventas por unos u$s 120 millones .



Con las ventas de hoy, el saldo acumulado en el mes pasó a ser negativo para la autoridad monetaria. Faltando sólo dos jornadas para que finalice febrero, el resultado parcial del mes arroja un resultado en contra de alrededor de u$s 30 millones , de acuerdo con estimaciones del mercado.

El Banco Central acumula en el mes un saldo negativo de unos u$s 30 millones.

"Un incipiente comienzo del cierre de mes parece haber activado el habitual incremento de la demanda, con el consiguiente impacto en la actividad oficial que ve interrumpido el proceso de acumulación de reservas, un objetivo estratégico que enfrenta todavía algunas dificultades para conseguirlo ", indicó Gustavo Quintana, de PR Cambios.



En tanto, desde el Central prevén que esta tendencia vendedora se mantendrá en lo que queda de esta semana. Sobre todo, teniendo en cuenta la mayor demanda que se da en las últimos días de cada mes, por lo cual esperan que febrero termine con otro resultado negativo .

Sin embargo, teniendo en cuenta que febrero suele ser uno de los meses con menores niveles de ingresos de divisas por parte del sector del agro , el Central pudo moderar la pérdida de reservas gracias a las mayores restricciones al acceso, de acuerdo con los analistas.

Nota en desarrollo...