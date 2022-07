Emisión sin freno y ventas de reservas llevan al patrimonio neto del BCRA a mínimos

La hoja de balance del Banco Central (BCRA) está en una situación delicada. Con la intención de rescatar al mercado de deuda en pesos, la autoridad monetaria emitió una histórica cantidad de pesos en los últimos dos meses para comprar bonos.

En paralelo debió incrementar su para absorber ese excedente de liquidez, mientras que en el mercado de cambios no acumula reservas. Así, el patrimonio neto del BCRA se encuentra en niveles históricamente negativos.

El balance de la crisis

La hoja de balance del BCRA se muestra muy delicada. La entidad monetaria argentina sufre tanto por sus pasivos, como por sus activos.



Según datos de Portfolio Personal Inversiones (PP), actualmente el patrimonio neto del Banco Central es negativo en u$s 86.219 millones. Estos son mínimos en la era Alberto Fernández.

La pérdida permanente de reservas y el constante aumento de los pasivos remunerados lleva a que la entidad monetaria vea deteriorarse su balance, llevando a su patrimonio neto a niveles cada vez más deprimidos.

El contexto de volatilidad en los bonos en pesos empujó a que el BCRA sea el sostén de última instancia del mercado, provocando un deterioro de la hoja de balance de la entidad monetaria.

Es decir, se ha observado un sustancial incremento de la emisión monetaria para comprar bonos en pesos y para financiar al déficit fiscal, en un contexto en el que al Tesoro se le cerró el mercado de deuda local.

Para sostener al mercado de deuda en pesos, el BCRA emitió $1,2 billones desde junio, lo cual equivale al 1,5% de PBI y al 34%de la base monetaria promedio de mayo.

Es decir, el BCRA inundó de pesos el mercado y de hecho, se emitió más que en los peores meses de pandemia.

Mientras el BCRA emitía pesos, en paralelo también emitió Leliq y pases para absorber los pesos en circulación.

Actualmente el stock de pasivos remunerados se ubica apenas por debajo de los $ 7 billones. Diez días atrás, no obstante, había superado esa cifra por primera.

La mayor parte de esa deuda, casi $ 6 billones, se encuentra alocada en Leliq, por lo que el BCRA debe remunerar a la tasa de referencia, la cual se ubica en niveles de 52%. Por lo tanto, crece el stock de deuda del BCRA por emisión pero también por aumento de los intereses que dichos pasivos generan.

Dicho de otra manera, el futuro para los pasivos del BCRA seguirá siendo al alza.

Los analistas de Econviews esperan que para fin de año el stock de Leliq y pases supere los $ 8 billones en el escenario base y que se acerque a $ 9 billones en un escenario más complejo.

"Los resultados indican que en el mejor de los mundos podríamos cerrar el año con un stock de pasivos remunerados que estaría entre el 9,2% y el 9,4% del PBI anual. Con algo más de emisión esta cifra iría al rango del 10,1% al 10,3%, mientras que en el peor escenario podría terminar en 11,3%. Nuestro escenario base es el 10,.2% que surge de la intersección de emisión alta y una TPM (tasa de política monetaria) del 62% (56,5% para los pases y 68,5% para las Leliq a 180 días)", dijeron.

Deterioro de los activos

Del lado del activo la situación no mejora para el BCRA. Esto ocurre ya que el BCRA no está pudiendo comprar dólares en el MULC, y la situación empeora si se contempla un contexto en el que el agro comienza a despedir los mejores meses de liquidación, sumado a que se aproximan los meses de mayor consumo de energía debido al invierno y a las bajas temperaturas.

En el día de ayer, el BCRA vendió u$s 50 millones ayer y lleva u$s 980 millones este mes. El stock de reservas netas apenas se sitúa en niveles de cercanos a los u$s 2700 millones.

En conclusión, el pasivo del BCRA sufrió durante toda esta crisis un fuerte deterioro.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) puntualizaron que el llamado "plan platita" que el Gobierno puso en marcha en el último trimestre de 2021, el déficit del primer semestre y la compra de bonos soberanos por parte del BCRA en el mercado secundario aumentaron la cantidad de dinero, creciendo sensiblemente el pasivo de la autoridad monetaria.

Además agregaron que, por el lado del activo, los mismos incentivos que genera el "cepo" (todos quieren los dólares "baratos" del BCRA) imposibilitan que el BCRA engrose sus reservas netas.

"La conjunción de ambos elementos es un marcado deterioro de la hoja de balance de la entidad, que alcanzó el nivel más bajo de la Administración Fernández (- u$s 86.200 millones)", sostuvieron.

Desde la mesa de trading de Portfolio Investments alertan que julio viene siendo el peor mes para las reservas por las compras de energía y la falta de acumulación de reservas.

Según detallan desde la compañía, se sumó en julio un vencimiento de capital al FMI por u$s 1286 millones y además hubo pago de intereses de Globales y Bonares por otros u$s 669 millones.

En ese sentido, se mantienen pesimistas sobre la capacidad del BCRA de alcanzar las metas acordadas con el FMI para el actual trimestre.

"La liquidación del agro va a ir perdiendo dinamismo, los pagos de energías van a seguir ponderando bastante y quedan más pagos del FMI, asique no creemos que lleguemos a las metas establecidas por el FMI, seguramente haya un waiver por parte del organismo que le dé respiro a las reservas por un tiempo", dijeron.

Desde un banco local también advertían con preocupación el deterioro de la hoja de balance del BCRA.

"El mercado esperaba una mejor dinámica en la compra de reservas que finalmente no se dio. Tampoco se esperaba una crisis de la magnitud que hubo en el mercado de deuda en pesos. La estrategia del BCRA de rescatar al mercado de deuda en pesos provocó un crecimiento abismal en el pasivo del Central y un deterioro global en su hoja de balance", alertó.