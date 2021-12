"Durante 2021, la demanda de cheques del mercado de capitales no pudo acompañar a la oferta"

En los últimos días del 2021, tanto el mercado como las Pymes terminan de hacer las evaluaciones de un año considerado en términos generales muy difícil por la volatilidad de las variables financieras y económicas.

En este contexto, el mercado de financiamiento resultó, una vez más, un aliado de las pequeñas y medianas empresas en el proceso de acompañarlas en un escenario adverso desde lo económico.

Para conocer mas sobre la actualidad y perspectivas del segmento, El Cronista conversó con Pablo Pereyra, Gerente General de Acindar Pymes, quien resaltó que el 65% de los avales que otorgan desde la compañía están direccionadas a capital de trabajo y resaltó los bajos porcentajes de mora.

Encarando el cierre de 2021, ¿cómo ven al mercado de financiamiento Pyme?

Si vemos este cierre de año, comparándolo contra el año pasado, vimos un año muy bueno. Puntualmente, desde Acindar Pymes cumplimos con todos los objetivos que nos habíamos impuesto. De hecho, eran objetivos ambiciosos y los logramos. Nos habíamos planteado un crecimiento anual del 70% en el volumen de garantías emitidas y este año vamos a cerrar muy en línea con eso. Nos habíamos planteado como desafío crecer en cantidad de Pymes asistidas, buscamos pasar de 1200 en 2020 a 1800 en 2021 y vamos a estar por encima de las 2100, es decir, crecemos cerca de un 80%. Otro punto importante dentro de la planificación fue el crecimiento del fondo de riesgo.

¿Cómo fue la mora en 2021?

Los niveles de mora fueron bajos. En nuestro caso, fue casi nula, es decir, no vimos casos de empresas con problemas.

Se han visto durante el año momentos en donde la oferta y la demanda no se pusieron de acuerdo en el mercado de cheques. ¿Cómo lo vieron?

El mercado de capitales no acompañó su crecimiento de demanda en cuanto al crecimiento de la oferta de cheques. Allí, no sólo aumentaron las tasas, sino que en algunos momentos se dieron baches de liquidez, sobre todo desde junio en adelante. En nuestro caso, buscamos trabajar con los bancos y socios protectores de ese financiamiento que antes iba por el mercado de cheques, y llevarlo al mercado de bancos y poder conseguir ese financiamiento en bancos, pero también de corto plazo. Fue algo a lo que nos fuimos adaptando, pero creo que pudimos trabajar bien en esa línea. Mirando a 2022, creemos que va a seguir siendo un desafío cómo presentar herramientas de financiamiento de capital de trabajo a nuestros clientes, entendiendo que el mercado de cheques no está absorbiendo el 100% de lo que se manda.

¿Por qué se da esa dinámica?

Los clientes comparan las tasas del mercado con la de bancos. Los bancos están dando financiamiento menor a 12 meses, con tasas menores a las del mercado de capitales, de entre 24% al 28%, cuando en el mercado de capitales para el mismo plazo se ven tasas de 35% en adelante. Por ello, es un claro desafío para nosotros hacia 2022 y buscamos pasar de $ 25.000 millones a $ 40.000 millones de avales. En ese caso, es importante que el mix de productos nuestro sea acorde a nuestra planificación.

El capital que toman las pymes hoy, ¿es mayormente de capital de trabajo o también hay inversión?

En nuestro caso, el 65% fue a capital de trabajo y el resto a proyectos de inversión. Lo interesante es que hay mucho proyecto de inversión y empresas enfocadas en el mercado local que necesitan crecer o ampliarse, o comprar nueva tecnología y allí también hay una respuesta del sistema bancario.

Entramos en un periodo de baja estacionalidad en el financiamiento Pyme. ¿Cómo ves los meses que vienen?

Nuestro periodo refractario son los primeros 45 días del año, en enero y mitad de febrero la demanda se contrae. No creo que eso compense el mercado de cheques. Creo que necesita de otras medidas estructurales para crecer en volumen y que pueda absorber toda la oferta que las SGR podemos llegar a generar.

¿Crees que la buena reputación de Acindar juega a favor para que sus clientes descuenten a tasas más bajas?

Acindar Pymes está en el top 4 de SGR con buena prima de riesgo. En nuestro caso, obedece a nuestro carácter y la performance de nuestra cartera. También desde la SGR institucionalizamos una forma de contacto con todos los fondos y en donde trimestralmente nos reunimos con los fondos y exponemos como estamos y como esta nuestro negocio. Eso en alguna medida genera mucha confianza.

¿Cuánto ayudó la pandemia al avance en el financiamiento pyme digital?

Nosotros basamos nuestro crecimiento en tecnología. El inicio de la pandemia nos encontró 100% preparados. De casualidad, nosotros habíamos sido la primera SGR que avaló una Echeq. Pasamos de 0% Echeq a un proceso de capacitación sobre las Pymes y hoy el 80% de nuestro volumen pasó a ser el Echeq. Todo eso ahorra tiempo, reduce errores y simplifica costos. Nos permite tener más recursos para atender a esa Pyme. En 2022 tenemos que pasar de 1800 a 3000, lo vamos a hacer basándonos en tecnología. Allí es donde el alta digital, el portal de autogestión de clientes, la firma electrónica, entre otros, nos permite federalizar más la herramienta y empoderar al cliente que puede gestionarse por si mismo todo el financiamiento.

¿Cuáles son los riesgos que ven a 2022 en la industria de finamiento Pyme?

El riesgo que tenemos identificado es el comportamiento de la demanda en el segmento de cheques, que no crezca nominalmente y que no resista como producto. Por ello es que estamos trabajando con bancos y entidades para trabajar como sustitución de financiamiento y lo vemos como una amenaza del negocio. Lo que tiene que ver con el comportamiento de las PYMES, estamos muy cerca de informes económicos y sectoriales, por lo que nuestro desafío pasa por identificar bien a quien le estamos prestando y a qué sector pertenece.

El financiamiento sustentable forma parte de la agenda a 2022...

En 2022 vamos a generar una muy buena cantidad de noticias relacionadas con el financiamiento sustentable. Hasta ahora, hemos llevado a cabo medidas un poco dispersas y quizá no con un único eje conductor, como el financiamiento a mujeres, o la primera ON avalada como TECHO. En los últimos 45 días, construimos una agenda en la que buscamos que Acindar Pymes se destaque en el mercado de SGR por lo que venimos haciendo, así como también por el financiamiento sustentable. Vamos a continuar el financiamiento a ONG, a Pymes lideradas por mujeres, entre otros proyectos. En 2022 queremos anunciar un compromiso hacia las finanzas sustentables.