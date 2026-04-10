Los argentinos compran dólares, pero rechazan la dolarización. La frase es contraintuitiva, pero fue explicada incluso por el presidente Javier Milei. Detrás del tibio arranque de Inocencia Fiscal, del estancamiento de los depósitos en dólares del sector privado, y de las pocas transacciones en esa moneda hay un fenómeno peculiar: los ahorristas prefieren atesorar y refugiarse en los dólares, antes que gastarlos o invertirlos. “El principal problema por el cual no podés dolarizar es que la gente no quiere dolarizar. Nosotros hemos planteado la dolarización endógena. Si querés podés hacer tus transacciones en dólares. Y, sin embargo, la gente no lo hace. Hemos sancionado Inocencia Fiscal. Y, sin embargo, la gente no lo hace”, aseveró el jefe de Estado en una entrevista en la Televisión Pública. Milei reconoció que la dolarización no se puede hacer por un motivo ineludible: “No podés imponer las cosas a la gente por la fuerza”. Ese argumento está en línea con la implementación de Inocencia Fiscal, que no termina de seducir a los ahorristas. Según el BCRA, en marzo los depósitos en dólares del sector privado apenas aumentaron u$s 48 millones, la menor cifra desde agosto de 2025, en la previa de las elecciones legislativas, cuando retrocedieron u$s 273 millones. El último dato oficial revela que alcanzaron los u$s 38.730 millones al 1° de abril, no logrando romper el techo de u$s 39.172 millones que registraron el 2 de marzo. Si bien aún no hay datos oficiales sobre cuántos dólares compraron los ahorristas en marzo, en los meses previos fue una cifra alta. En febrero, las “personas humanas” compraron moneda extranjera por u$s 2552 millones, principalmente billetes sin fines específicos por u$s 1954 millones. En ese mes, los depósitos en dólares aumentaron apenas u$s 424 millones. El resto fue utilizado para pagar consumos con tarjetas, transferencias al exterior, cancelación de pasivos externos y retiros del sistema financiero. “Una parte importante del aumento de depósitos en dólares de meses atrás fue la consecuencia del cobro de bonos en dólares, y ahora no tenemos eso. Además, una parte de estos depósitos pudieron haber sido utilizados para pagos de tarjeta de consumos vacacionales en el exterior”, explicó Javier Okseniuk, director ejecutivo de LCG. El rechazo a la dolarización, según explica Milei, también está implícito en los pocos dólares que fluyen del colchón a los bancos y los ALyC. “Sancionamos Inocencia Fiscal, que es una ley revolucionaria porque antes todos éramos culpables hasta que demostrábamos lo contrario frente al fisco. Restauramos la presunción de inocencia”, enumeró el jefe de Estado. Pero, como consignó LCG en un reciente informe, “Inocencia Fiscal, implementada en enero, no prendió”. Según Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, Inocencia Fiscal no tendrá un impacto significativo en el stock de depósitos en dólares: “Va a servir para algún blanqueo deflujo, pero no para el stock. En la Argentina todos tenemos desconfianza. No será tan exitosa como el blanqueo”. “Hay cautela porque la UIF sigue recibiendo información que puede gatillar reportes. Además, para sumas más grandes ya hubo blanqueos previos”, agregó, por su parte, Okseniuk. La pasión de los argentinos por el dólar es una historia singular: se vuelcan a la moneda estadounidense para atesorar, pero temen desprenderse de los billetes, ya sea para gastarlos o para depositarlos e invertirlos.