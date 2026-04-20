El banco británico Barclays publicó en su último informe de perspectivas para América Latina un diagnóstico sobre Argentina que enciende algunas alertas en la City sobre el tipo de cambio real. El gigante bancario señala que, detrás de los buenos datos de la maco argentina, hoy se esconde una economía partida en dos y apunta que la razón de fondo es la fortaleza del tipo de cambio atrasado. El documento titulado “Keeping the head above troubled waters” ubica a la Argentina como el caso más frágil dentro de una América Latina que, en líneas generales, logra navegar el shock global sin romper el crecimiento. En un contexto de volatilidad por el conflicto en Medio Oriente y suba del petróleo, con un Brent proyectado en torno a u$s 82–85, el banco sostiene que el impacto será inflacionario, pero transitorio. Sin embargo, aclara que sus proyecciones para la Argentina se desvían del consenso y del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que anticipa un desempeño más débil. Esa dicotomía lo explica todo. Los sectores que crecen con fuerza: commodities, minería y finanzas, que son capital intensivos y poco generadores de empleo: “Apenas representan el 8% del empleo privado formal”. Los que se contraen, en tanto, como manufactura, comercio, construcción y turismo, son exactamente los que dan trabajo al grueso de los argentinos y representan casi la mitad del empleo registrado. “El resultado es una economía que crece en los papeles, pero que la gente no percibe en el bolsillo”. “Si se excluyen agricultura, minería y finanzas, el resto de la economía contrajo un 1% y permanece por debajo de picos previos”, advierte Barclays. El banco ahí su principal advertencia. “El problema del tipo de cambio no es sólo de competitividad, sino de sostenibilidad. La combinación de dólar apreciado, salarios débiles y empleo en retroceso puede erosionar el respaldo al programa económico y transformarse en un riesgo político”. En otras palabras, el esquema cambiario que hoy contribuye a estabilizar la macro es, al mismo tiempo, el factor que puede tensionar su viabilidad hacia adelante. Para el gigante británico el mecanismo de transmisión es directo: “Un peso fuerte abarata las importaciones y encarece las exportaciones industriales y destruye competitividad en los sectores transables intensivos en trabajo”. El documento analizó que el resultado lo muestran los datos: “Los salarios reales del sector privado formal están un 4% por debajo del primer semestre de 2023 y un 3% por debajo del pico durante la gestión Milei. El empleo formal cayó 200.000 puestos desde el tercer trimestre de 2023, una baja del 3,5%, y el desempleo escala al 7,5% y acumula 1,8 puntos porcentuales de suba respecto al cuarto trimestre de 2023”. Barclays es categórico al señalar que esta dinámica representa un riesgo para el programa económico y para la popularidad de Javier Milei. "La percepción ciudadana de la economía depende de lo que ocurre en los sectores donde trabaja la mayoría, “no de los agregados macroeconómicos”. Así, el banco proyecta un crecimiento del 2,5% para 2026, significativamente por debajo del 3,5% que estima el FMI, con un sesgo bajista que reconoce explícitamente. En el contexto regional, el informe de Barclays pinta un mapa de ganadores y perdedores frente al shock geopolítico. El conflicto en Medio Oriente ya lleva siete semanas y el consenso de analistas apunta a que el impacto inflacionario será transitorio sin descarrilar el crecimiento, con el Brent oscilando entre 82 y 85 dólares según el FMI y Barclays respectivamente. Brasil aparece como el caso más sólido: actividad industrial al alza, consumo firme, y el impulso adicional de ser exportador neto de petróleo en un contexto de precios altos. El banco proyecta 2,0% de crecimiento para 2026, por encima del consenso. México aprovecha su integración manufacturera con Estados Unidos en un momento de rebote del ciclo industrial global post-COVID, aunque el sector automotriz permanece frenado mientras el USMCA siga bajo revisión. Chile se beneficia de alta demanda interna y precios del cobre elevados; Barclays está por encima del FMI con un 2,7% de crecimiento proyectado. Colombia, en cambio, comparte con Argentina el rol de rezagada, aunque por razones distintas. Allí el problema es una política monetaria excesivamente restrictiva en un contexto de incertidumbre electoral que paraliza la inversión. Ecuador crece apoyado en la liquidez que generan los altos precios del petróleo en su economía dolarizada, pero Barclays advierte que esa dinámica no es sostenible sin una estrategia de largo plazo para la inversión privada. El contraste regional es elocuente: mientras Brasil, México y Chile combinan fundamentos sólidos con vientos externos favorables, Argentina y Colombia enfrentan restricciones internas que ningún precio del petróleo puede resolver. En el caso argentino, el ancla cambiaria que logró domar la inflación es la misma que hoy ahoga el empleo y los salarios.