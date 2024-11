Dólar tarjeta: por qué los consumos ahora son récord

Los préstamos por consumos en dólares con tarjeta en el exterior tocaron un nuevo máximo desde 2018 estos días, anticipando que el déficit de cuenta corriente, que ya acumula 4 meses seguidos, podría extenderse.

El 29 de octubre, última actualización en la web del Banco Central, el stock llegó a los u$s 587 millones, casi u$s 100 millones más que los u$s 489 millones de hace 30 días atrás, y hay que remontarse hasta el 2018 para ver una cifra tan alta.

Dólares del blanqueo: cuáles son los fondos comunes más elegidos para invertir

Nuevo rulo del dólar de guante blanco: cómo funciona esta modalidad

Dólar tarjeta

Claro que estos consumos luego no se pagan en pesos, para evitar el dólar tarjeta de $ 1620, contra menos de $ 1200 si se paga en divisas, ya sea en el MEP a $ 1147, en el cripto a $ 1183 o en el blue a $ 1190.

Claro que a fin de año vence el impuesto PAIS, por lo que desde el 1° de enero no existirá más el 30% adicional que se cobra hoy por ese concepto, sino que sólo quedará la retención del 30% del impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.

La cuestión es que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no quiere regalar los dólares de las reservas, sino cuidarlos al extremo, y menos que menos subsidiar, como hizo el Gobierno anterior, a la clase alta para que se vaya de vacaciones en el exterior, en lugar de hacerlo en el país.

Nueva traba

Por eso es que, con ese argumento como premisa, piensan en poner alguna otra traba económica para que el dólar tarjeta no sea barato. Hoy, de todos modos, con una brecha cambiaria que se achica, estaría $ 1317, por encima de los tipos de cambio libres.

Hay quienes creen que lo más lógico sería como en Brasil, que tiene una tasa diferencia impositiva, pero lo que el gobierno quiere es que paguen en dólares, que incluso es más barato y ayuda a la dolarización endógena porque se paga los consumos directamente en divisas. Las reservas del BCRA no sufrirían, porque no se pasaría por el MULC, sino por el MEP, donde abundan hoy los billetes.

Volumen MEP

De hecho, los analistas de la consultora Outlier remarcan que octubre muestra el menor volumen de divisa de todo 2024. En cambio, el volumen de MEP es el mayor desde el pasado mes de mayo.

"No se puede obviar cómo la reducción de la demanda privada hizo rendir mucho más el bajo volumen de divisa en términos de compras netas. De hecho, octubre parece tener el menor nivel de demanda privada del segundo semestre. En el desagregado de volumen informado por MAE se ve que se operaron u$s 196 millones en la plaza MEP y u$s 240 millones en la divisa".

Estos volúmenes son muy altos en conjunto, y parecería que nuevamente se ve bastante operatoria de liquidaciones de prefinanciaciones de exportaciones. Por otro lado, dado el volumen también parecería que apareció algo más de demanda privada versus lo que se venía viendo.

Agro liquidó más

Fernando Marull precisa que, en lo que podía haber sido un mes con algunos fundamentals malos (estacionalidad del agro, mayores importaciones), el BCRA terminó comprando alrededor de u$s 1600 millones en el mes por:

1) el agro liquidó más de lo esperado, u$s 2550 millones.

2) las importaciones no "saltaron" a pesar de la baja de impuesto PAIS, y además en el pago fue sólo el 85% de Aduana.

3) las empresas tomaron más préstamos en dólares (casi u$s 700 millones).

4) las empresas vendieron dólares que consiguen por bonos (ON), que colocaron casi u$s 1500 millones.

Con la extensión del blanqueo, el buen contexto internacional, y drivers locales como la compra del dólares del BCRA, el dólar CCL bajó 7% (brecha de 15%), los bonos har dollar en pesos rebotaron 8% mensual (GD30), y el Merval subió $ 9% (en dólares 16%, a u$s 1600).