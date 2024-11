Dólar tarjeta: el BCRA quiere que se pague con MEP

El 24 de diciembre vence el impuesto PAIS y el equipo económico del ministro Luis Caputo se enfrenta a un dilema: no quiere imponer con otro gravamen para sustituirlo, ni tampoco aumentar la retención del 30% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

Pero, menos aun, quiere sacrificar las reservas del Banco Central para subsidiar a quienes viajen estas vacaciones al exterior.

Por eso, mientras la brecha cambiaria se mantenga como ahora, en mínimos, la idea es que el dólar tarjeta baje del 60% al 30%, por lo cual igual seguirá conviniendo pagar en dólar MEP los consumos, a $ 1080, en lugar del tarjeta, que hoy está $ 1642, pero que desde el 25 de diciembre pasará a costar, a precio de hoy, 1335 pesos.

Nuevo dólar tarjeta

La idea del Gobierno es, entonces, hacer pedagogía para que esos consumos se paguen directamente con divisas adquiridas en el MEP y no con pesos, para que la operación resulte menos costosa, y que no demande divisas del BCRA.

Su presidente, Santiago Bausili, habló el viernes en un encuentro organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba donde ratificó que el impuesto PAIS no será reemplazado tras su eliminación a fines de año.

Respecto a la quita del gravamen sobre el tipo de cambio que se emplea para el turismo y el pago de servicios al exterior, Bausili planteó que "el gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el Gobierno no controla".

Reservas del BCRA

"Lo que está en discusión acá es si el que no tiene dólares va a comprarle al Banco Central y va a consumir reservas netas o se las va a comprar al vecino y no afecta las reservas. Ese es el debate", sostuvo.

En ese marco, el funcionario explicó que la mitad de los dólares que se consumen en el exterior proviene de las reservas, mientras que la otra mitad se consiguen en el mercado financiero.

"¿Por qué alguien pagaría $ 1500 con el dólar tarjeta, como lo hacen por u$s 400 millones al mes?", se preguntó. Y vinculó esta decisión con que son montos chicos, como los pagos de los servicios de streaming.

Dólar turismo

Sobre la demanda extra de dólares para turismo, Bausilli subrayó que irá en busca de divisas sobre el mercado financiero, incluso si el tipo de cambio tarjeta se abarata por una quita del impuesto PAIS.

En otro tramo de su exposición, el titular de la entidad monetaria afirmó que la continuidad del cepo se debe al "riesgo de lo que pase con los stocks" de deudas a pagar.

"Ese es el impedimento más relevante para levantarlo y por eso lo que venimos haciendo es ir levantando el cepo por capas, sacando capas de restricciones para mejorar los flujos", aclaró.

Un día antes, Caputo había prometido que el levantamiento de las restricciones se llevará a cabo "en algún momento del 2025", cuando estuvieran dadas las condiciones.

Vacaciones de verano

Por lo pronto, si bien los consumos con tarjeta en dólares crecieron casi 20%, al pasar de un promedio de u$s 418 millones en septiembre a u$s 484 millones en octubre, la preocupación son las inminentes vacaciones de verano.

Con este dólar tan "accesible", muchos argentinos aprovecharán para viajar al extranjero, visitar las playas de Brasil, o los tour de compras a Chile, o a Uruguay para ir a Punta del Este.

Desde el oficialismo observan que puede haber un pico de salida estacional de u$s 1200 millones en diciembre y otro tanto en enero, pero que luego se acomodará el resto del año a la mitad, con otro pico en julio solamente, pero de ningún modo se puede tomar una media mensual de u$s 1200 millones, sino de u$s 550 millones.