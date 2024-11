Dólar turista: prevén para enero un consumo récord de tarjeta en el exterior

Si bien los consumos con tarjeta en dólares crecieron casi 20%, al pasar de un promedio de u$s 418 millones en septiembre a u$s 484 millones en octubre, la preocupación son las vacaciones de verano.

Con este dólar tan "accesible", muchos argentinos aprovecharán para viajar al extranjero, visitar las playas de Brasil, o los tour de compras a Chile, o a Uruguay, que no va a estar ahora tan caro como de costumbre.

También aumentarán los pasajeros que se irán a los clásicos destinos del Caribe, Estados Unidos y Europa aprovechando la apreciación del tipo de cambio.

Nueva baja de tasas del BCRA: qué dicen los mercados de futuros

Dólar cara chica, manchado, sucio y roto: hasta cuándo hay tiempo para canjearlos

Nuevo récord

Para enero de 2025 se proyecta un consumo récord de dólares en el exterior de u$s 1250 millones mensuales. "Si el Gobierno quiere que no se abarate el dólar tarjeta, tiene que volver a crear o subir impuestos", propone Guillermo Michel, director general de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa como Ministro de Economía y su mano derecha.

Desde el oficialismo observan que puede haber un pico de salida estacional de u$s 1200 millones en diciembre y otro tanto en enero, pero que luego se acomodará el resto del año a la mitad, con otro pico en julio solamente, pero de ningún modo se puede tomar una media mensual de u$s 1200 millones, sino de u$s 550 millones.

Para Michel, hay que elegir entre pérdida de reservas o más presión fiscal, pero lo cierto es que hoy el 70% de los consumos con tarjeta son abonados con dólares billetes, y sólo el 30% lo hace en pesos y utiliza las reservas del Banco Central, ya que el dólar tarjeta, ya que cotiza a $ 1638, contra $ 1081 del MEP o $ 1135 del blue.

Dólar tarjeta

Hasta el 23 de diciembre el "dólar tarjeta" o "turista" equivale al dólar oficial más un 60% adicional: 30% percepción de Impuesto PAIS y 30% de percepción del impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales (artículo 35° de la ley 27.541 y RG -AFIP- 4815/2020).

El 23 de diciembre finaliza la vigencia del Impuesto PAIS. A partir del 24 se producirá un abaratamiento del 30% que se cobra de dicho impuesto para el dólar tarjeta o turista.

Pero, además, Michel recalca que también se cae la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales, porque la percepción se aplica únicamente sobre las operaciones alcanzadas por el Impuesto PAIS.

Dos caminos

Para Michel, el Gobierno tiene ahora dos caminos por delante: crear, mediante ley del Congreso, un impuesto al gasto para los consumos en el exterior. +

O crear, por resolución del ente recaudador, una nueva percepción de Ganancias o Bienes Personales para los consumos en el exterior, tal cual se hizo en el año 2012 mediante las RG (AFIP) 3378 y 3379.

Impuestos

"Ahora bien, en este caso hay que tener en cuenta que como el gobierno eliminó Bienes Personales es imposible aplicar una percepción o adelanto sobre ese impuesto. Y, en el caso de Ganancias, hay que considerar que la gran mayoría (87%) no paga ese impuesto o se le retiene en la fuente, con lo cual también es dudoso cobrarlo en este caso", completa.

Proyectando a este año los números del 2023, 11 millones de personas van a pagar el impuesto PAIS más la percepción de Ganancias o Bienes Personales: 4,1 millones son empleados (37%); 1,5 millones son monotributistas (14%); 1,4 millones son contribuyentes de otros impuestos (13%) y 4 millones no son ni contribuyentes ni empleados, como ser jubilados (36 por ciento).