Dólar soja y reservas: cómo seguirá la dinámica y por qué preocupa al mercado

El "dólar soja" está generando una fuerte aceleración de las liquidaciones de divisas de los agroexportadores en el mercado de cambios y grandes compras de reservas por parte del Banco Central, aunque los analistas advierten por los costos de la medida y por la dinámica que tendrá luego de que caduque este esquema.

Con este régimen que establece una cotización de $ 200 para las liquidaciones de soja, en sólo nueve jornadas el sector ingresó a la plaza cambiaria más de u$s 3500 millones, lo que permitió que la autoridad monetaria revirtiera su tendencia negativa y comprara más de u$s 2100 millones durante este período.

Alerta dólar: el mercado de futuros anticipa un verano cambiario caliente con devaluación por las nubes

Plazo fijo UVA o tradicional con nueva suba de tasas: cuál es la mejor inversión





Los economistas prevén que en lo que resta del mes, antes de que expire este esquema, el complejo sojero seguirá con sus fuertes liquidaciones , que totalizarían en septiembre en torno a los u$s 5000 millones, en línea con lo previsto por el Gobierno, con su consecuente racha positiva del Central en compras de reservas.

MENOS DÓLARES DESPUÉS



Los analistas de 1816 indicaron que si de acá a fines de septiembre se liquidan más de u$s 2000 millones de soja y el Central sigue comprando el 61% de ese monto, las reservas netas subirían hasta u$s 5000 millones, contando con el desembolso del préstamo del BID, por lo que la meta trimestral de reservas ante el FMI "no luce tan lejana".

Bajo el nuevo esquema, el sector sojero liquidó más de u$s 3500 millones en sólo nueves jornadas.

No obstante, además de la gran emisión monetaria para la compra de estas divisas, los economistas advierten que este esquema sólo está generando que se adelanten las liquidaciones que iban a hacerse en los meses siguientes, incluyendo septiembre, por lo que prevén menos ingresos para el último trimestre del año .

"La duda es qué va a pasar cuando se termine el 'dólar soja', a fin de mes. Creo que en parte de estas liquidaciones hay adelantamiento, por lo cual esta dinámica de compra de reservas no se podrá sostener después. También está la duda de qué pasará con la cosecha del trigo, porque hubo sequía en la siembra", advirtió Camilo Tirscornia, director de C&T Asesores.

La autoridad monetaria compró el 61% de los dólares del agro y en este lapso obtuvo más de u$s 2100 millones.

Martín Vauthier, director de Anker, resaltó que el "dólar soja" es sólo una medida financiera y que se necesitan medidas macroeconómicas de fondo que permitan que el Central acumule reservas de forma sostenida y no sólo con disposiciones transitorias, por lo cual será fundamental lo que regirá desde octubre.

"Suponiendo la finalización del alivio temporal del 'dólar soja', desde octubre la dinámica cambiaria podría volver a poner en jaque la relativa calma actual y la meta de reservas del cuarto trimestre. Las presiones en la demanda de divisas , con una menor oferta estacional, volverían a surgir", advirtió Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.

Manoukian agregó que, en un contexto en que la brecha cambiaria sigue en niveles incompatibles con un escenario de estabilidad y en el que otros sectores demandan un tipo de cambio similar al de los sojeros, el mercado cambiario no arrojaría un excedente de dólares como para que el Central compre reservas antes de la próxima cosecha.