Alerta dólar: el mercado de futuros anticipa un verano cambiario caliente con devaluación por las nubes

Las tasas de devaluación implícita en la curva de dólar futuro en Rofex vuelven a desplazarse al alza.

Dada la implementación del dólar soja y el ingreso de dólares, crecen en el mercado las sospechas de un desdoblamiento más generalizado y por lo tanto, la posibilidad de una devaluación de salto discreto se vuelve cada vez más firme.

Analistas justifican a este rally en las tasas de devaluación a las implicancias negativas que surgen del nuevo esquema cambiario del dólar soja.

A dónde van los pesos de la emisión del BCRA para comprar dólar soja



El BCRA es el más agresivo a nivel mundial y el mercado se prepara para otra fuerte subas de tasas



Más devaluación

La curva de dólar futuro se sigue desplazando al alza. Es decir, las tasas implícitas de devaluación en Rofex apuntan hacia arriba y suben sustancialmente respecto de las expectativas de devaluación que se observaban el mes pasado.



Actualmente las tasas de devaluación implícitas en dólar futuro en Rofex se ubican en niveles de 79,8% en septiembre.

Luego las tasas en Rofex saltan a niveles de entre 112% al 128% de octubre a diciembre y pegan un pico de 131% para los meses de enero a marzo.

Estos son niveles de tasas más altas respecto de los vigentes en el mercado a finales de agosto.

En aquel momento, el mercado esperaba un salto cambiario para los meses de octubre aunque uno menor respecto del que espera hoy.

Las tasas implícitas en Rofex en agosto en los vencimientos de octubre eran de 114%, similares a las de hoy.

Sin embargo, las tasas implícitas en agosto para los meses de noviembre a febrero rondaban entre el 111% al 107%. En la actualidad, en cambio, las tasas subieron a niveles de 130% en promedio.

Es decir, el mercado anticipa un verano caliente desde el lado cambiario.

Mirando al dólar soja

El mercado mira con preocupación la cantidad de pesos que genera la implementación del dólar soja a causa del diferencial cambiario entre el oficial y el este tipo de cambio diferencial y la pérdida patrimonial que dicho esquema le representa al BCRA.

En los primeros 6 días de dólar soja, el BCRA logró comparar u$s 1654 millones y como contrapartida debió emitir $ 393.932 millones a causa del diferencial cambiario.

El neto, el Patrimonio Neto del BCRA se redujo en u$s 1120 millones aproximadamente a causa del diferencial cambiario que genera el nuevo esquema.

La mayor cantidad de pesos hacia adelante (a causa de la emisión monetaria de dólar soja) y de los intereses de las Leliq, sumado la pérdida patrimonial del BCRA en estos meses (y los que vienen), están impactando negativamente en las expectativas de devaluación, los cuales se ven en las implícitas de dólar futuro.

Los analistas de Delphos Investment justifican en el rally en las tasas de devaluación implícitas en Rofex en el nuevo esquema cambiario.

"Las nuevas medidas de política monetaria y cambiaria, sumadas a los desembolsos anunciados de organismos multilaterales (BID y Banco Mundial), deberían continuar reduciendo presión sobre las reservas internacionales y, por ende, sobre el tipo de cambio oficial. Por otro lado, la emisión monetaria surgida de financiar la brecha entre el dólar mayorista y el "dólar soja" presiona en sentido contrario", advirtieron.

El BCRA ha acelerado el ritmo devaluatorio a niveles cercanos al 80% promedio en los últimos 5 días.

Esto lo hace con el objetivo de cerrar la brecha cambiaria entre el oficial y el dólar soja, con el objetivo de reducir el costo monetario del nuevo esquema cambiario.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores remarca que no hay una explicación única sobre el rally en las tasas de devaluación implícita.

Sin embargo, destaca también que los efectos colaterales de la mayor emisión y la expansión monetaria del dólar soja está impactando en otros mercados, como en el de dólar futuro de Rofex.

"No hay demasiadas explicaciones para entender el rally actual en las tasas implícitas. No hay un factor directo que pueda justificar el rally en las tasas por si sola. Esto es una reacción que eventualmente se iba a dar ante la inyección monetaria que se está dando combinado con un aumento en los retiros de fondos de money market. Se dio todo en un solo día por lo que no está claro que sea solo ese efecto. El efecto de emisión monetaria implícito de dólar soja se está empezando a reflejar en otros mercados", dijo.

¿Salto discreto si o no?

Sin embargo, el actual ritmo devaluatorio (6,5% de TEM) luce "lento" en comparación con lo que espera el mercado dentro de la curva de dólar futuro en Rofex.

Según los cálculos de los analistas de Delphos, los contratos de dólar futuro descuentan un ritmo devaluatorio del 10,6% para octubre, 10,2% para noviembre y 9,58% para diciembre.

Los contratos de septiembre y octubre descontaron cierto respiro al caer 130pbs y 20pbs respectivamente desde el viernes previo al anuncio.

No obstante, las subas en los restantes hasta enero crecieron en torno al punto porcentual, no convalidando expectativas de alivio en el frente cambiario.

"La depreciación nominal implícita a noviembre cerró en 9,6% mensualizada, valor semejante al observado previo al anuncio de las nuevas medidas", detallaron.

De alguna manera, este rally en las tasas está demostrando que el mercado especula con una aceleración de la devaluación del dólar oficial.

Juan Martín Yanzon, head trader de Conosur Investments, advierte que el aumento en las tasas implícitas de devaluación demuestran que el mercado incorpora con más probabilidad una aceleración devaluatoria.

"A mi modo de ver, el mercado esta priceando un salto discreto o una aceleración mayor del crawling peg hacia un ritmo más agresivo. El mercado ve que, dada la implementación del dólar soja, existe las chances de que se produzca un nuevo desdoblamiento hacia otros sectores. Esta especulación viene asociada también a un salto del dólar oficial. Como el mercado se anticipa, termina siendo priceado en la curva de dólar futuro", dijo Yanzon.

Finalmente, Roberto Codina, trader de Aurum Valores explica que la aceleración del crowling y la expectativa por suba de tasas te desplaza naturalmente la curva para arriba.

Además, y al igual que Yarde Buller, Codina puntualizó que el deterioro de la hoja de balance del BCRA complica el panorama cambiario.

En ese sentido, el trader de Aurum advierte que la incertidumbre cambiaria va en ascenso hacia los meses de verano.

"Hoy en día podes prever que no van a devaluar en Septiembre, y quizá en Octubre tampoco, pero si hablamos de noviembre y sobre todo diciembre la incertidumbre es total. Habrá que ver cómo va operando el BCRA a medida que caigan los respectivos vencimientos. Como dato adicional, las últimas medidas han deteriorado más todavía el balance del BCRA y una devaluación en diciembre podría ser "Propicia" para recomponer el balance en cierta medida", dijo.