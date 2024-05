Dólar, recuperación económica y por qué la solución no es devaluar, según Claudio Zuchovicki

El analista Claudio Zuchovicki, uno de los más escuchados por el mercado, se refirió a la suba del dólar de los últimos días e indicó si ve señales de recuperación económica.

"Si vos devaluás hoy el oficial, ¿vos te creés que los precios no suben? No creo que la solución sea devaluar. Hoy creo que tenemos que discutir otra cosa, que para mí es el centro de la escena, porque la discusión final es si Argentina es cara o no es cara en dólares y por qué es cara en dólares", indicó en una entrevista con Urbana Play.

Y agregó: "En ningún país del mundo tenés una carga impositiva y una burocracia para hacer algo como tenés en Argentina. Todo eso es costo. El debate no es si devalúas, con eso no resolvés nada, es bajar el costo argentino".

"El debate no es si devalúas, con eso no resolves nada, es bajar el costo argentino", aseguró

Cuándo llega La recuperación económica

Consultado sobre si ve señales de reactivación en la economía, el analista señaló que la situación es ambigua, ya que depende del sector: hay sectores que sí y otros que no todavía no muestran una recuperación.

" Lo veo muy selectivo . También ojo, que estamos basándonos con datos de marzo y estamos en mayo. Ahora se van a conocer los datos de abril, que van a ser malos también", advirtió.



"Si yo veo que van en nuevo camino, y les creo, como es mi caso, digo que este es una oportunidad para invertir", indicó Zuchovicki. "Necesitamos que esto salga bien porque no sé si hay plan B", concluyó.