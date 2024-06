Dólar récord: por qué sube a otro máximo y cómo seguirá hacia adelante

Los dólares paralelos arrancaron la semana con nuevas presiones alcistas. Tras los feriados, registran subas en todas las referencias y en algunos casos tocan nuevos récords nominales, mientras los operadores esperan nuevas señales políticas y económicas para prever la tendencia cambiaria hacia el corto y mediano plazo.

Las subas más importantes de la jornada se registran en el mercado informal. El precio del dólar blue anota un alza de 2,3% respecto al cierre previo, por lo que se negocia en $ 1300 en la punta de compra y $ 1330 en la de venta, lo que representa un nuevo máximo en términos nominales.

Se devalúa el real en Brasil y crecen las recomendaciones de tomar cobertura en Argentina

Los dólares financieros también avanzan, aunque en menor proporción. Las cotizaciones del dólar MEP a través del bono GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear registran subas de hasta 1,3% para ubicarse por encima de los $ 1290 y $ 1308, respectivamente.

Por qué sube el dólar



El economista Gustavo Ber afirma que las subas de los dólares paralelos están alineadas con la mayor cautela que vienen exhibiendo los activos financieros y descarta que estén relacionadas con el nuevo debate que se realizará en Diputados sobre los cambios que aplicaron en el Senado sobre la Ley de Bases.



"Se descuenta que en Diputados se obtendría la mayoría simple necesaria para avanzar con los temas fiscales. Creo que se está privilegiando una postura más defensiva, tras las fuertes subas de las últimas semanas, a la espera de nuevas señales y la gestión de los desafíos del segundo semestre", sostiene.

El analista Christian Buteler afirma que la presión alcista sobre los dólares alternativos se mantiene porque "hoy no hay incentivos para quedarse en pesos", luego de las bajas de tasas de interés que aplicó el BCRA. La última baja dejó a las tasas en niveles muy negativos e impulsó a las cotizaciones del dólar.

Santiago López Alfaro, titular de Patente de Valores, considera que las subas de las cotizaciones del dólar son normales y descarta que sean peligrosas, esperables tras las fuertes caídas de los primeros meses del año, por lo que se están recuperando.

También se suma la devaluación del real brasileño y otras monedas de la región.



Cómo seguirá el dólar



López Alfaro estima que, si el mercado financiero se estabiliza afuera y el real brasileño se empieza a apreciar contra la moneda estadounidense, probablemente volverá la calma cambiaria. Incluso, según su proyección, en ese caso podrían registrarse caídas en las cotizaciones de los dólares alternativos.

Por su parte, Buteler sostiene que durante los próximos meses la tendencia de las cotizaciones paralelas del dólar debería ser alcista y recuperar parte de las bajas que registraron durante los primeros meses del año. De esta manera, podrían avanzar por encima de los niveles de la inflación.

"Creo que si el Banco Central no cambia su política monetaria esto va a continuar así. Mantener el cepo cambiario, tasas de interés negativas en términos reales y un crawling peg del 2% mensual contra inflación del 5% mensual no me parece que sea la política monetaria ni cambiaria correcta", afirma Buteler.