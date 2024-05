Dólar récord: quiénes hicieron subir el precio de la divisa en pocos días

Los dólares paralelos fueron el centro de atención de la semana. Si bien este viernes marcan correcciones tras la fuerte disparada, en las últimas ruedas generaron tensiones en todo el mercado y los analistas intentan concluir qué sectores o perfiles de inversores generaron los movimientos alcistas de las cotizaciones de la divisa.

A pesar de la corrección, cabe resaltar que desde principios de la semana pasada, previo al recorte sobre las tasas de interés que gatilló la tensión cambiaria, el precio de la divisa acumuló un incremento superior al 20%. La velocidad en la que lo hizo, en muy pocos días, captó la atención del mercado.

Por qué sube el dólar blue y qué puede pasar, según Claudio Zuchovicki

Los analistas del mercado coinciden en que las disparadas se originaron por la baja de tasas de interés que dispuso el BCRA, que dejó a los rendimientos aún más negativos en términos reales, lo que impulsó a que muchos salieran a protegerse con moneda dura. A la vez, se sumó la tensión por la demora de la Ley Bases en el Congreso.



Quiénes lo hicieron subir



El economista Gustavo Ber estima que, teniendo en cuenta la evolución de todas las referencias alternativas del dólar, la disparada de las cotizaciones estuvo impulsada por agentes económicos en general, tanto grandes como chicos, que buscaron protegerse tras las sucesivas bajas de tasas de interés y el clima de mayor incertidumbre política.

"Si uno analiza cómo se gestó el movimiento, vemos que el blue fue el primero de los tipos de cambio que empezó a moverse al alza y después fue convalidado por el MEP y CCL. Entonces, inició con los minoristas locales y después fue confirmado por el resto de los inversores", señala el analista financiero Christian Buteler.

Por su parte, en la consultora 1816 están convencidos que, en esta ocasión, a diferencia de otros momentos de corridas cambiarias o subas abruptas de las cotizaciones paralelas del dólar, los movimientos alcistas de la divisa fueron generados principalmente por ahorristas e inversores minoristas locales.



Los analistas llegaron a esa conclusión tras observar que en las últimas jornadas se registró una compresión en la diferencia entre la cotización del dólar MEP, que se obtiene a través de la Bolsa local mediante la compra y venta de instrumentos financieros, y la del CCL, que se utiliza para sacar divisas del país.



"Un detalle no menor sobre la dinámica del dólar financiero es que la suba del CCL se dio con una clara compresión del canje CCL-MEP, lo que sugiere que el movimiento tiene un origen local y que no son los corporativos ni los no residentes los que están corriendo contra la moneda", precisaron en un informe.



Además, el precio del dólar informal se adelantó a la suba del MEP y CCL, por lo que infieren que la disparada del blue, quizá más sensible a las tasas de los depósitos a plazo fijo y a las tensiones políticas, generó mayor demanda de los inversores minoristas en el MEP, lo cual se retroalimentó en las ruedas siguientes.