Dólar Qatar: cómo conviene pagar al viajar al exterior

Hoy el dólar Qatar está a $ 333, por lo tanto no conviene usar la tarjeta para gastos de más de u$s 300 por mes, y tampoco para gastos de hasta u$s 299, porque el dólar turista está $ 291, contra $ 290 del blue y MEP.

Excepto que se quiera esperar hasta mayo del año que viene para recuperar las retenciones de AFIP si se paga Ganancias o Bienes Personales, aunque los gastos de hoy no se actualicen por inflación.

Las estadísticas del Banco Central son elocuentes: el 1 de noviembre, último dato disponible, el stock de consumos con tarjeta en el exterior cayó hasta los u$s 220 millones, contra los u$s 292 millones del mismo día del mes pasado y u$s 330 millones del 1 de septiembre.

Dólar Qatar

Octubre terminó con un stock promedio de u$s 251 millones, contra u$s 261 millones de septiembre y u$s 272 millones de agosto, cuando el dólar Qatar apenas era un rumor.

Hoy, con el 25% de recargo plus para los consumos de más de u$s 300 mensuales, tiene un valor de u$s 333, contra $ 291 del dólar turista para los gastos de hasta u$s 299 por mes, y versus los $ 290 del blue, al que muchos ven en precio promocional, como si fuese una oferta más del Cyber Monday de la semana pasada.

"El dólar tarjeta ya no conviene: las tarjetas están rebotando en el exterior y el público no quiere dejar rastros a AFIP de sus gastos", revela el economista Leandro Marcarian.

Dólar tarjeta

A su entender, el límite en dólares de las tarjetas argentinas es ridículamente bajo: "Si a eso le sumas que los precios en el resto del mundo están subiendo, te da como resultado que los gastos en dólares van a ser bajos porque la tarjeta no te da el límite y la cantidad de cosas que podes comprar es cada vez menor".

A su juicio, el límite de las tarjetas se está actualizando más lento de lo que fue la devaluación, por lo tanto, lo que se puede comprar en dólares con la tarjeta es cada vez menos.

Impuestos

"Las limitaciones al uso de la tarjeta para compras en cuotas y los mayores impuestos sobre el tipo de cambio a utilizar han actuado como un poderoso freno al uso del plástico en el exterior, y los valores de la cartera se encuentran muy por debajo de los saldos que alcanzaban antes de la pandemia¨, suma al respecto Guillermo Barbero, quien es socio de First Capital Group.

Pedido

Los procesadores de pago, Prisma y Fiserv, le están pidiendo a la AFIP que el dólar Qatar sea por cuenta y no por CUIT, ya que no tienen forma de saber si un cliente gasta más de u$s 300 por mes con distintas tarjetas de otros bancos, por el secreto fiscal.

"Todavía los bancos no pueden cruzar la información, pero nosotros seguimos tratando de que sea por CUIT. Seguimos conversando con las procesadoras de pago para implementarlo", responden desde el gabinete económico.

De hecho, hay algunas percepciones que ya se hacen. Los consumos de una tarjeta de crédito de un banco sólo de más de u$s 300 se hace. La demora reside para aquellos clientes de bancos distintos que operan con tarjetas de diferentes entidades.