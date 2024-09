Dólar: por qué el jueves puede ser el Día D para el blue, MEP y CCL

La baja de $ 1 del MEP a $ 1226 y de otro tanto del contado con liquidación a $ 1246 pueden llegar a frenarse este jueves. El blue dio el primer aviso, con una suba de casi 1% a $ 1270, por los ruidos políticos. Es que el miércoles, una vez que cierren los mercados, se sabrá si el Congreso rechaza el DNU de Javier Milei que veta la movilidad jubilatoria.

Un traspié del Gobierno no será bien visto por los inversores, que pueden asustarse y dolarizar sus portfolios, ante la incertidumbre de no saber qué puede pasar con el rumbo de la economía en un Gobierno que no logra consensuar con la oposición.

Sin intervención del BCRA, el dólar baja y las inversiones en pesos se consolidan

Por qué caen el dólar blue y MEP y cuánto más pueden bajar

Ventas del BCRA

Los u$s 165 millones que debió vender el Banco Central, por una fuerte demanda de importadores, representa otro signo interrogante para un mercado que tocó un piso de $ 1215 en el MEP y luego rebotó.

Parecería que en estos valores los inversores son más desarmadores de carry trade que armadores.

Un dólar financiero ofrecido en toda la rueda obedeció a empresas e individuos buscando pesos para pagar impuestos, ya que la semana próxima vence el pago de Bienes Personales. No sólo el anual, sino también el anticipado por cinco años, con descuento, donde muchos se van a sumar.

Brecha en mínimos

El equipo de Estrategia de Cohen Aliados Financieros cree que la brecha cambiaria podría seguir disminuyendo a lo largo del mes debido a la mayor oferta en el mercado paralelo para pagar impuestos.

"Finalizada la ventana del blanqueo o moratoria, si el gobierno no cambia de estrategia -como lo asegura-, la presión sobre la brecha volvería al centro de la escena, dado el deterioro del frente externo por la mayor venta de divisas y los pagos de deuda".

En este sentido, el BCRA inició el mes con saldo vendedor, y estiman que seguirá así debido a la menor oferta de exportadores y la mayor demanda para pagar importaciones, potenciado por el rezago de las compras de agosto, la baja del impuesto PAIS y la incipiente recuperación del nivel de actividad.

Blanqueo

Lo cierto es que el blanqueo de capitales y el pago de Bienes Personales, sumado a la discrecionalidad con la que cuenta el BCRA para intervenir, llevaron a un importante retroceso de los dólares financieros en la última semana, lo que redujo la brecha con el tipo de cambio oficial -que se mantiene en el crawling peg del 2% mensual- al nivel más bajo desde mayo.

Para los analistas de LCG, el gobierno apuesta a alcanzar rápidamente una inflación que emparde al menos el crawl del 2%, aun sacrificando reservas para mantener o reducir la brecha, que viene achicándose desde 36% a fines de agosto y de niveles de 50% a principios de julio que motivaron la intervención del BCRA en el mercado de los dólares libres.

Carry trade

En los últimos días empezó a pesar la decisión del mercado de hacer carry trade ante la expectativa de sostenimiento del crawl sobre el dólar oficial al 2% mensual, la decisión del BCRA de intervenir en la brecha aun al costo de perder reservas y Lecaps rindiendo por encima del 3% mensual.

En septiembre, restan compromisos de pagos por u$s 465 millones en concepto de capital y u$s 340 millones por intereses a diversos organismos internacionales, además del pago de u$s 167 millones de capital de la serie 2 del Bopreal.

Queda pendiente el desembolso de u$s 530 millones del FMI, lo que moderará la pérdida. En la metodología del FMI, al BCRA le restaría sumar unos u$s 2.000 millones de reservas netas en los próximos 20 días, lo cual luce más que complicado.