Dólar para turistas: bancos descartan ponerlo en marcha

"El turista cambia los dólares en su hotel, con el conserje, con los arbolitos de Florida, o en una casa de cambio".

El directivo de un banco de primera línea cambia su anonimato por sus sinceras palabras, y en estricto off the record es tajante: "El dólar para los turistas que inventó el Banco Central será un fracaso rotundo".

Mi MEP, tu MEP





Se refiere al dólar MEP que podrán cambiar los turistas si abren una cuenta en un banco de la Argentina, para que les den $ 180 por dólar, aunque con las comisiones les quedará $ 175, menos u$s 40 que cobra el banco por la transferencia de sus dólares, con lo cual será mucho más redituable el dólar cueva a 192 pesos.

"Es un quilombo chino, mucho esfuerzo para desarrollarlo y no le vemos ninguna perspectiva de negocio, muy complicado, no va a funcionar, no tiene ningún sentido", revelan los banqueros.

Inversión necesaria





"Pensá que cualquier mejora que hagamos implica un desembolso de $ 2 o $ 3 millones, y hoy los bancos tienen otras prioridades, como pasar todo al mundo digital", comentan en la City.