La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 12 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.400, cifra que señala una variabilidad de -0,35% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy se presenta con una tendencia positiva, acumulando varios días consecutivos de incrementos. Este ascenso sugiere un fortalecimiento del tipo de cambio en comparación con jornadas anteriores, lo que podría reflejar confianza en el mercado. Sin embargo, es crucial mantenerse atento a cualquier cambio que pudiera afectar esta tendencia en los próximos días.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial ha sido del 39.92%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que este porcentaje es superior al 30.51% de volatilidad anual.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: