La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este martes, 28 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.380, cifra que señala una variabilidad de -3,18% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, indicando que ha incrementado en relación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que puede influir en la economía local y las decisiones de inversión. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 47.53%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 31.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).