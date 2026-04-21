La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este martes, 21 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.350, cifra que demuestra una diferencia de 0,75% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos tres días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la oferta y demanda. La estabilidad en la tendencia positiva podría generar confianza entre los inversores y afectar las decisiones de compra y venta en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.40%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: