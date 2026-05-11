Al cierre de los mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.385. Esta cifra demuestra una diferencia de -1,43% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, marcando un aumento con respecto a los días anteriores. Este comportamiento sugiere un creciente interés en el dólar en el mercado paralelo, lo que podría estar asociado a factores económicos o políticos actuales que impulsan su demanda. La estabilidad en la tendencia previa se ha visto superada por este reciente incremento. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido del 19.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 20.96%. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Las personas que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).