Edición: Argentina
Menú
Finanzas y Mercados
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sponsor
Mercado cambiario

Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este domingo 31 de agosto

A cuánto cotiza el oficial hoy domingo 31 de agosto, la cotización del dólar blue y cómo quedó la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial.

Fuente:Shutterstock
En esta noticia

El dólar oficial domingo 31 de agosto cotiza a $ x para la compra y $ x para la venta. El tipo de cambio acumula, no obstante, una suba considerable en los últimos 10 días, a falta de una semana para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1748,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy domingo 31 de agosto se ofrece a $ x para la compra y $ x para la venta. El paralelo subió 15 pesos y en lo que va de agosto, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 25 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,36%. El paralelo cotiza $ 120 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino de forma directa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.

De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en u$s 43.023 millones desde los u$s 40.961 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.

Ahora, con los últimos movimientos, las arcas de la entidad quedaron en u$s 40.961 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 31 de agosto

El dólar oficial hoy domingo 31 de agosto opera a $ 1345 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.315,000 1.355,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.315,000 1.355,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.305,000 1.367,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.315,000 1.355,000
BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.323,000 1.363,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.310,000 1.360,000
BANCO PATAGONIA S.A. 1.330,000 1.380,000
BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.335,000 1.370,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.305,000 1.345,000
BRUBANK S.A.U. 1.327,000 1.349,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.320,000 1.360,000
BANCO MACRO S.A. 1.328,000 1.368,000
BANCO PIANO S.A. 1.320,000 1.360,000

Dólar: vaticinan que seguirá subiendo y se vienen dos meses al rojo vivo

Pese a las tasas altas y encajes por las nubes, la presión cambiaria no afloja. Con escándalos políticos golpeando al Gobierno y en las vísperas de las elecciones, el mercado empieza a mirar a septiembre y octubre, meses donde se espera que la tensión en la plaza continúe y se intensifique si el Gobierno sufre un revés en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.

Y, si bien los analistas creen que el tipo de cambio se acercará al techo de la banda, apuestan a que no lo perforará.

Leé la nota completa en este enlace.

Temas relacionados
Más noticias de dólar oficial

Podcasts

Las más leídas de Finanzas y Mercados

Destacadas de hoy

Cotizaciones

Members

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá