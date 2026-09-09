Durante el cierre de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el dólar alcanzó los MXN 16.9, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.11% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar registró un leve descenso de -0.14% y en el último año acumuló una caída de -7.84%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó al inicio, encadenó cuatro caídas seguidas, rebotó dos jornadas y cerró a la baja; el balance es claramente negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.23%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva con un dato de -1 que es positivo, reflejando un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un aumento de la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si habrá fluctuaciones significativas. El contexto económico global puede influir en el comportamiento futuro del Dólar.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar que podría ser un indicador de estabilidad económica a corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.