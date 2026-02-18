La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 18 de febrero de 2026 alcanzó los $ 1.370, cifra que demuestra una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos o cambios en la oferta y demanda. La estabilidad de la tendencia en los días pasados refuerza la percepción de un entorno favorable para el dólar en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 22.37%, es menor que la volatilidad anual del 27.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.365. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: