Dólar MEP operó con un volumen récord: qué pasará con su precio

El MEP subsidiado, con AL30D, tuvo un récord de volumen operado en el segmento T+2 de u$s 101,5 millones. Salvador Vitelli, de Romano Group, estima una intervención del BCRA de u$s100 millones, que suma u$s 387 millones en las últimas cinco ruedas. Así y todo, la suba fue de $ 38, al saltar de $ 745 a $ 785, cuando en la jornada previa el alza había sido de $ 20, y los días anteriores la suba era de a $ 5.

El mismo bono AL30D, pero en contado inmediato, cotiza a $ 843, por lo que el ahorrista paga $ 58 más por tener el dólar 24 horas antes. El dólar que se consigue a través de las Ledes bajó de $ 870 a $ 850, y el Cedear, de $ 894 a $ 889, es al menos un síntoma de un dólar con tendencia a la baja.

Corretas

En el blue de lo que más se habló fue de los allanamientos. Los corretas, como se denomina en la jerga a los cinco grandes corredores de cambios del mercado paralelo, se encargaron de avisar a las financieras. Mandaron un comunicado, que a su vez los encargados le comunicaron a los cajeros para que estén atentos.

El dólar correta, como se llama al mayorista en el blue, había trepado a $ 870 e iba encaminándose hacia los $ 900 cuando salieron las manos amigas a intervenir. Ya se rumoreaba que iban a salir con u$s 4,5 millones, y así lograron bajarlo a $ 855. "Si no se iba a $ 900", repetían los brokers.

En las cuevas, con casas de cambio que venden dólares informales en sus sucursales al público minorista y compran a extranjeros, había saltado a $ 890, para quedar en $ 840 para la compra y $ 880 para la venta. Se ríen cuando la gente va al mostrador y les muestra las pantallas de los portales, que lo tienen en $ 843 para la venta.

"Ese precio no existe, no lo tiene ni el correta", explican. Si bien en el microcentro porteño hubo poco volumen de operaciones por los allanamientos, en una casa de cambios de Once relatan que fue impresionante las operaciones: "Sala llena desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde".