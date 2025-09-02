Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto

El dólar oficial hoy martes 2 de septiembre abrió a $ 1345 para la compra y $ 1385 para la venta. La divisa ganó durante la rueda del lunes lo mismo que en toda la semana pasada y llegó a tocar, al promediar la jornada, los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril.Continuar leyendo