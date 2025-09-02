Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
- A cuánto está el dólar blue hoy martes 2 de septiembre.
- Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
- Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
- Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
La nueva advertencia del Gurú del Blue sobre el precio del dólar: "Sería una tragedia..."
En un contexto de fuerte presión alcista sobre el dólar, el mercado está cada vez más expectante ante los resultados de las elecciones del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.Continuar leyendo
El Gobierno tuvo que salir a vender dólares para que no se vaya a $ 1400
La venta de dólares por parte del Tesoro generó ruido en el mercado, que provocó la suba en el tipo de cambio. Continuar leyendo
Bancos de los EE.UU. advierten por el riesgo político y una mayor volatilidad
Las novedades políticas van ganando espacio en las decisiones de inversión y también en los informes financieros de los bancos. Los últimos trabajos surgidos en Nueva York reflejan este clima imperante y tratan de escudriñar el posible impacto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires del domingo.Continuar leyendo
Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este martes 2 de septiembre
El dólar oficial hoy martes 2 de septiembre abrió a $ 1345 para la compra y $ 1385 para la venta. La divisa ganó durante la rueda del lunes lo mismo que en toda la semana pasada y llegó a tocar, al promediar la jornada, los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril.Continuar leyendo
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el martes 2 de septiembre con el MEP y el CCL
El dólar blue hoy martes 2 de septiembre cotiza a $ 1350 para la compra y $ 1370 para la venta en el inicio de la jornada. El paralelo viene aumentando sostenidamente, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 5 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).Continuar leyendo
