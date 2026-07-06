ElEuro y dólar cotiza a 1.1427 USD este lunes, 6 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,04% en relación con el último día.

En la última semana, el euro frente al dólar mostró un ligero avance de 0.04%, pero en el último año acumula una variación de -1.92%, lo que sugiere una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización del dólar presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, mostrando un ligero incremento que invita a la expectativa. Esta situación sugiere un posible fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en los próximos días.

El análisis de esta tendencia indica que se podría estar generando un ambiente de confianza económica que favorece el aumento del valor del dólar. Sin embargo, es importante seguir monitoreando las fluctuaciones para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 4.07%, es inferior al 5.53% de la volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.