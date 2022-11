Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 14 de noviembre en los bancos

El dólar oficial hoy lunes 14 de noviembre opera a $ 159 para la compra y $ 167 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El BCRA no pudo detener el viernes el drenaje de divisas y vendió u$s 50 millones, terminando la semana con ventas por u$s 520 millones y acumula en el mes un saldo negativo de u$s de 763 millones y se encamina a superar el nivel más elevado de julio pasado, que superó los 1000 millones, el más alto desde 2020.



Mientras tanto, el dólar blue hoy lunes 14 de noviembre cotiza a $ 288 para la compra y $ 292 para la venta.

La moneda paralela cerró en su máximo valor de las últimas dos jornadas en una rueda con las operaciones en su nivel más bajo en el mes, por el feriado de este viernes en Estados Unidos. La brecha es de 82% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y de 75% sobre el minorista .

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY LUNES 14 DE NOVIEMBRE

Este lunes 14 de noviembre el dólar minorista cotiza $ 167,00 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Así cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 158,000 168,000 Banco Nación 159,050 166,950 ICBC 159,750 167,000 BBVA 159,890 168,570 Banco Supervielle 159,500 168,500 Banco Patagonia 160,800 167,800 Banco Santander 160,000 168,000 Brubank 158,000 168,500 HSBC 157,600 167,600 Credicoop 160,760 166,950 Banco Itaú 158,800 167,800 Banco Macro 159,000 168,000 Banco Piano 162,300 165,647 Cambios Online 161,500 163,900

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY lunes 14 DE NOVIEMBRE

El dólar blue hoy lunes 14 de noviembre cotiza a $ 289 para la compra y $ 293 para la venta.



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 159,00 $ 167,00 Dólar Blue $ 289,00 $ 293,00 Dólar Turista $ 334,00 Dólar CCL $ 299,27 $ 306,90 Dólar MEP $ 297,77 $ 298,54

CERTIFICACIÓN NEGATIVA: ¿CÓMO SABER SI PUEDO COMPRAR DÓLARES AL PRECIO OFICIAL?

El trámite se puede realizar de manera online y tiene validez hasta 30 días. La persona que se registra tendrá que dejar constancia de:

Declaraciones Juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as).

Transferencias como Autónomo y/o Monotributistas y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadoras de Casas Particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija (AUH) y /o embarazo (AUE).

Cobro de Asignaciones Familiares.

Cobro de las Becas Progresar.

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social.

Paso a paso, ¿cómo hacer la certificación negativa ANSES?

1. Ingresá a la sección Certificación negativa del sitio de ANSES.

2. Completá el formulario con tu número de CUIT/CUIL y el período por el que pedís la certificación.

3. La certificación negativa obtenida por Internet no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.