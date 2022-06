Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 2 de junio en los bancos de la City

El dólar oficial hoy jueves 2 de junio cotiza a $ 119,25 para la compra y $ 125, 25 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA), la entidad que usualmente tiene la cotización más baja del mercado.

En la jornada de ayer, la divisa oficial se mantuvo estable sin registrar ningún tipo de variaciones. Sin embargo, el dólar minorista avanzó 30 centavos para cotizar a $ 125,88 en el promedio de las entidades financieras del país, mientras que el mayorista subió hacia los $ 120,32.

En el mes de mayo el Banco Central mantuvo el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial. Con el último avance hecho el día de ayer, la cotización mayorista cerró mayo con un incremento de 4,24%, lo que representa otra aceleración respecto al 3,87% que registró durante el mes anterior.

Por otro lado, el Banco Central tuvo que volver a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios para asistir a la demanda de cierre de mes y por pagos de energías. La entidad obtuvo un saldo negativo de u$s 190 millones tras su intervención y recortó a u$s 784 millones las compras del mes.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY jueves 2 de junio

El dólar banco por banco cotiza del siguiente modo antes de la apertura de la jornada cambiaria hoy jueves 2 de junio:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 119,750 126,750 Banco Nación 119,300 125,200 ICBC 119,750 126,000 BBVA 119,460 126,140 Banco Supervielle 119,500 126,000 Banco Patagonia 119,800 125,800 Banco Santander 118,500 125,500 Brubank 119,000 126,500 HSBC 118,850 125,350 Credicoop 119,510 125,190 Banco Itau 118,800 125,500 Banco Macro 120,000 127,000 Banco Piano 119,700 124,453 Cambios Online 120,700 122,200





A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY jueves 2 de junio



La brecha respecto al oficial mayorista es menor al 72% y de 64% en relación al promedio del minorista.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican de la siguiente manera:



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 119,25 $ 125,25 Dólar Blue $ 203 $ 206 Dólar Solidario - $ 206,66 Dólar MEP $ 206,78 $ 206,93 Dólar CCL $ 204,89 $ 214,53

De las tres metas acordadas con el FMI, la de reservas parece hoy la más difícil de cumplir. El Banco Central cerró mayo con la mayor venta diaria de dólares del año, luego de vender u$s 190 millones para hacer frente a pagos de importaciones de energía y otros correspondientes al cierre del mes, por lo que recortó a u$s 784 millones el saldo de compras acumulado durante el quinto mes del año , unos u$s 1305 millones menos que en el mismo mes del año anterior.

