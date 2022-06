Dólar hoy miércoles 1 de junio: a cuánto cotiza banco por banco

El dólar oficial hoy miércoles 1 de junio empieza el día a $ 119,25 para la compra y $ 125, 25 para la venta. Así cerró ayer en las pantallas del Banco Nación (BNA), la entidad que usualmente tiene la cotización más baja del mercado.

El dólar oficial minorista avanzó a $ 125,60 en el promedio de las entidades financieras del país, mientras el mayorista terminó la jornada en $ 120,20. Eso marcó un incremento de 19 centavos respecto al cierre anterior.

De este modo, el Banco Central mantiene el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial. Con este último avance, la cotización mayorista cerró mayo con un incremento de 4,24%, lo que representa otra aceleración respecto al 3,87% que registró durante el mes anterior.

Por otro lado, el Banco Central tuvo que volver a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios para asistir a la demanda de cierre de mes y por pagos de energías. La entidad obtuvo un saldo negativo de u$s 190 millones tras su intervención y recortó a u$s 784 millones las compras del mes.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY miércoles 1 de junio

El dólar banco por banco cotiza del siguiente modo antes del inicio de la jornada cambiaria hoy miércoles 1 de junio:

Banco Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 119,750 126,750 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 119,250 125,250 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 118,750 125 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 119,280 125,960 BANCO SUPERVIELLE S.A. 119,500 126 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 119 125 BANCO PATAGONIA S.A. 119,500 125,250 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 118 125 BRUBANK S.A.U. 119 126,500 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 118,650 125,150 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 119,500 125,240 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 118,700 126,750 BANCO MACRO S.A. 119,750 126,750

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY miércoles 1 de junio



El dólar blue hoy miércoles 1 de junio, primer día hábil del mes, cotiza en $ 204 para la compra y $ 207 para la venta, en el inicio de la jornada. Esto significa que, en mayo, mantuvo la brecha en poco más de 72% respecto al oficial mayorista y casi 65% en relación al promedio del minorista. En tanto, cerró el mes con un avance de $ 6,5 .

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican de la siguiente manera:



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 119,25 $ 125,25 Dólar Blue $ 204 $ 207 Dólar Solidario - $ 206,66 Dólar MEP $ 207,13 $ 207,26 Dólar CCL $ 204,89 $ 214,53

De las tres metas acordadas con el FMI, la de reservas parece hoy la más difícil de cumplir. El Banco Central cerró mayo con la mayor venta diaria de dólares del año, luego de vender u$s 190 millones para hacer frente a pagos de importaciones de energía y otros correspondientes al cierre del mes, por lo que recortó a u$s 784 millones el saldo de compras acumulado durante el quinto mes del año , unos u$s 1305 millones menos que en el mismo mes del año anterior.

