El dólar oficial hoy viernes 27 de marzo cotiza a $ 1340 para la compra y $ 1390 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa, que el miércoles perdió $ 10, acumula una baja de $ 30 en lo que va de marzo (cerró febrero a 1420). Además, se ofrece $ 90 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa a $ 1337,30 para la compra y $ 1387,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1647,61. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1807 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy viernes 27 de marzo se ofrece a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. El paralelo acumula desde que arrancó el año una baja de $ 105 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal queda en 2,15%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el jueves la entidad adquirió u$s 57 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 3920 millones en 45 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 43.536 millones. El dólar oficial hoy viernes 27 de marzo opera a $ 1390 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: La Comisión Nacional de Valores trabaja en la creación de un ETF del índice Merval, hoy Byma, para atraer inversiones del exterior. La idea es replicar el S&P Byma a través de un vehículo que pueda tener cotización en el exterior y atraer capitales a la Bolsa local. Leé la nota completa en este enlace.