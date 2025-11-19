REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy miércoles 19 de noviembre abre a $ 1375 para la compra y $ 1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa perdió cerca de 20 pesos en las dos primeras ruedas de la semana y acumula una caída de $ 85 en lo que va del mes (arrancó noviembre a $ 1500).

En tanto, el dólar mayorista se ubica a $ 1372,30 para la compra y $ 1422,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1504,48.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1852,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue perdió 5 pesos ayer y cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta. El paralelo viene de ganar $ 15 durante la semana anterior, aunque en lo que va del mes marca una baja de $ 25.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,06%. El paralelo cotiza $ 200 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino este miércoles en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.620 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 19 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 19 de noviembre opera a $ 1425 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.380,000 1.430,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.365,000 1.425,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.386,000 1.426,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.370,000 1.430,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.390,000 1.440,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.390,000 1.430,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.385,000 1.435,000 BRUBANK S.A.U. 1.385,000 1.430,000 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 1.380,000 1.435,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.365,000 1.415,000

El pedido de los bancos al BCRA para expandir el crédito: la “clave” que cambiaría el escenario

Representantes de la banca pública y privada hablaron sobre la necesidad de regenerar el crédito con el Banco Central y plantearon qué se necesita para hacerlo.

Es que, hoy, uno de los grandes problemas que tienen los bancos para expandir el crédito son las elevadas exigencias de encajes diarios que rigen sobre el sector.

Así lo expresó Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, en el marco de las Primeras Jornadas de Supervisión del Banco Central (BCRA), que se realizan entre ayer y hoy en el Banco Nación.

