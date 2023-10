El dólar oficial hoy lunes 9 de octubre cotiza a $ 347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se ofrece a $ 880 y acumula una suba de $ 80 en lo que va del mes.

El Banco Central retomó las compras dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios. Con un monto moderado, cortó las ventas netas recientes, en una jornada en la que se mantuvo la tensión cambiaria y los dólares paralelos avanzaron hasta nuevos máximos históricos nominales.



Freno al dólar CCL: después del nuevo cepo, ahora van por la liquidación de exportadores

El viernes, el Central terminó la rueda con un resultado a favor de alrededor de u$s 11 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, el saldo negativo acumulado desciende a aproximadamente u$s 85 millones en lo que va de octubre y u$s 1840 millones en el año.



"La mejora en los ingresos desde el exterior y una menor presión compradora derivaron en un escenario que permitió que la autoridad monetaria pudiera rehacerse parcialmente de las pérdidas de las jornadas anteriores", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este lunes 9 de octubre

Las reservas brutas, en tanto, siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 27.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias se situaban en u$s 26.468 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.



El dólar blue hoy lunes 9 de octubre cotiza a $ 870 para la compra y a $ 880 para la venta. El paralelo acumula en lo que va del mes un incremento de $ 80 que ya superó la cifra que había sumado a lo largo de todo septiembre.



La brecha cambiaria se posiciona a 142% respecto del dólar oficial y en 153% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 534 desde que comenzó el año.



A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 9 de octubre

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 366,100 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 344,500 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 350,000 356,000

Dólar blue: por qué pagarlo al valor actual "es una locura" y qué alternativas propone el gurú de la City

El dólar blue cotiza cerca de los $ 900 de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre y uno de los mayores especialistas en la divisa paralela dejó sus recomendaciones sobre qué hacer en este momento en el que el precio se encuentra inestable.

El analista de mercados Salvador Di Stefano describió cómo se encuentra la situación del dólar blue en un mercado convulsionado además de los aumentos que se dieron en los financieros: tanto el CCL como el MEP alcanzaron máximos en primera semana del mes.

"No hay que ir como mosca al dulce, salir a pagar hoy por el dólar valores superiores a $ 900 es una locura , hay muchos activos alternativos que podés salir a comprar que reemplazan al dólar billete como resguardo de valor", consideró Di Stefano.

