En esta noticia A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 10 de noviembre

El dólar oficial hoy lunes 10 de noviembre se ofrece a $ 1395 para la compra y $ 1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la primera rueda de la semana.

La divisa perdió 55 pesos durante la semana pasada luego de tocar los $ 1500 durante el lunes anterior.

En tanto, el dólar mayorista se ofrece en $ 1392,20 para la compra y $ 1442,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1500,99.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1878,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy lunes 10 de noviembre cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. El paralelo cerró la semana pasada con un retroceso acumulado de 15 pesos, lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.

Fuente: Shutterstock

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,07%). El paralelo cotiza $ 185 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Este viernes el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.260 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 10 de noviembre

El dólar oficial hoy lunes 10 de noviembre operó a $ 1445.

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.475,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.410,000 1.480,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.425,000 1.480,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.435,000 1.495,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.440,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.435,000 1.485,000 BRUBANK S.A.U. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.415,000 1.475,000 BANCO PIANO S.A. 1.420,000 1.495,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.420,000 1.470,000

Baja el dólar: a cuánto estiman que estará a fin de año

“¡Importante! Récord histórico de exportaciones en cantidades en el tercer trimestre de 2025: +12,9% interanual, +23,2% vs. el tercer trimestre de 2022, +5,1% vs. el récord previo (2do trimestre de 2010)”. Este fue el posteo este martes por la tarde del ministro Luis Caputo que envió señales al mercado cambiario: no hay atraso.

Lee la nota completa en este enlace.