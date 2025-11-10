En esta noticia
El dólar oficial hoy lunes 10 de noviembre se ofrece a $ 1395 para la compra y $ 1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la primera rueda de la semana.
La divisa perdió 55 pesos durante la semana pasada luego de tocar los $ 1500 durante el lunes anterior.
En tanto, el dólar mayorista se ofrece en $ 1392,20 para la compra y $ 1442,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1500,99.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1878,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue hoy lunes 10 de noviembre cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. El paralelo cerró la semana pasada con un retroceso acumulado de 15 pesos, lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,07%). El paralelo cotiza $ 185 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
Este viernes el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.260 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 10 de noviembre
El dólar oficial hoy lunes 10 de noviembre operó a $ 1445.
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.425,000
|1.475,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.430,000
|1.480,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.410,000
|1.480,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.425,000
|1.480,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.435,000
|1.495,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.420,000
|1.480,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.440,000
|1.480,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.435,000
|1.485,000
|BRUBANK S.A.U.
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.415,000
|1.475,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.420,000
|1.495,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.420,000
|1.470,000
Baja el dólar: a cuánto estiman que estará a fin de año
“¡Importante! Récord histórico de exportaciones en cantidades en el tercer trimestre de 2025: +12,9% interanual, +23,2% vs. el tercer trimestre de 2022, +5,1% vs. el récord previo (2do trimestre de 2010)”. Este fue el posteo este martes por la tarde del ministro Luis Caputo que envió señales al mercado cambiario: no hay atraso.