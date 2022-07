Dólar: ¿cuántos tipos de cambio hay en Argentina?

El dólar es una de las monedas más fuertes del mundo. En Argentina, el dólar turista sufrió un incremento en su tarifa al aumentar a de 35% a 45% la retención de impuestos a las Ganancias.

En ese sentido, los argentinos utilizan el dólar constantemente para viajar, comprar en el exterior o comprar con tarjeta desde Argentina a servicios cotizados en dólar, como son Netflix y Spotify.

Las compañías como Tiendamía, los couriers como FedEx, UPS, DHL o TNT e incluso el servicio del Correo Argentino no podrán costear los gastos que se realicen en el exterior. Tras los cepos al dólar, nuestro país acumula precios diferenciados de la misma divisa.

Todos los tipos de dólar que hay en Argentina

Dólar oficial



Es el que brinda el BCRA. Cuenta con dos vías: el minorista, que utilizan las entidades bancarias, agencias cambiarias con sus clientes, y el mayorista que se usa para hacer grandes tareas: transacciones, o pago de dólares en el exterior.

El ex presidente Mauricio Macri, estableció una nueva medida antes de abandonar su cargo a finales del 2019. Desde ese momento hasta el día de hoy, la compra de la divisa es de U$S 200 por persona por mes para la obtención de dólar oficial, que no todos pueden acceder.

Dólar ahorro

Este tipo de moneda es para aquellas personas que adquieren dólar oficial para ahorro o turismo. Las autoridades lo llamaron "solidario" debido a que quien lo compra tiene que abonar, además de la tasa del dólar oficial, un impuesto del 30% de valor más un aumento del 35%, que luego puede ser inferido del impuesto a las ganancias.

Dólar tarjeta

Este tipo de moneda es utilizado por las personas que contratan servicios en dólares (Netflix, Amazon Prime Video, o Tinder) o los que compran productos en el exterior estando de viaje. Una vez hecho la compra o pagado los servicios, abonarán un 65% demás.

Sin embargo, este tipo de divisa es estimada "barata" para la sociedad argentina a diferencia de otras opciones que tienen a la hora de viajar.

Dólar Blue

Es conocido como el "dólar negro" ya que es la manera más fácil de obtener la divisa por fuera de los límites gubernamentales. Los billetes verdes se pueden comprar en las famosas "cuevas" o "arbolitos" que se encuentran mayormente en la calle Florida, una de las peatonales comerciales que hay en Capital Federal, Buenos Aires.

Los argentinos tienen en cuenta el "dólar blue", debido a que consideran la lógica de oferta y demanda. Si la divisa aumenta, puede llegar a un precio mayor del 100% al del oficial.

Dólar bolsa o MEP

Está dirigido para aquellas personas que no desean adquirir la divisa fuera del sistema financiero formal y tienen esta opción: "el mercado negro" (MEP), es una manera legal de comprar el billete verde.

La adquisición se realiza a través de bonos, lo que se precisa una agente de bolsa. Para hacer la operación, se compran bonos que se tazan tanto en pesos como en dólares.

Se compran en moneda local y se comercializan en el extranjero. Luego, la moneda entra a la cuenta más acorde a la regulación local.

Dólar CCL

Este tipo de dólar es otro de los mecanismos financieros en el que se puede permutar pesos por dólares fuera del país. Muchas empresas e inversionistas la usan para comprar divisas y extraer del territorio legalmente mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

El comprador solicita al banco local o alguna otra entidad financiera que le envíen el título a una cuenta bancaria que mantenga en el exterior.