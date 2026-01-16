El Banco Central volvió este viernes a comprar dólares para fortalecer las reservas. La entidad conducida por Santiago Bausili se alzó con u$s 125 millones.

En apenas dos semanas se alzó con u$s 687 millones. En el mercado destacan que el fortalecimiento del poder de fuego del Central se da mientras aumenta la demanda de dinero y cae el dólar.

Las reservas internacionales brutas cerraron la semana en u$s 44.607 millones. Pese a las compras del BCRA, las tenencias cayeron con respecto al jueves u$s 39 millones.

El programa de acumulación de reservas comenzó el 5 de enero. Desde ese entonces, el Central encadenó compras en diez ruedas consecutivas.

Sin embargo, en el mercado advirtieron sobre la fragilidad de las reservas netas. “Pese a la aceleración en la acumulación de reservas brutas, las netas se vieron presionadas por recientes pagos de deuda soberana. Estos pagos —importante señalar, sin una reinversión significativa— fueron financiados a través del repo a 12 meses, lo que mecánicamente reduce las reservas brutas reportadas", alertó en un informe Adcap Grupo Financiero.

El bróker subrayó que las ganancias en reservas brutas sobrestiman la mejora en la posición neta subyacente, donde el Central aún muestra debilidad.