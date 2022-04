Dólar blue y un salto que arde: preocupación en el Gobierno ante la suba

"¿Qué pasó con el blue que pasó la barrera de los $ 200?", se preocupan dentro del gabinete económico, luego del salto de $ 195 del lunes a $ 202 hoy. Esto representa un 3,5% en apenas cuatro días, prácticamente lo mismo que rinde un plazo fijo a lo largo de todo un mes.

El dólar blue vuelve a subir, supera los $ 200 y amplía la brecha cambiaria



Dólar blue: por qué está subiendo y cómo seguirá hacia adelante

Blue para arriba

"Subió sin volumen", pretenden tranquilizar en el Gobierno quienes siguen el submundo de los grandes corredores de cambios.

Explican que hoy mueve apenas entre u$s 3 y u$s 4 millones diarios, contra u$s 10 millones por día que movía hace un año y medio , mientras un día de poco volumen apenas llega a los u$s 2 millones. "Por lo tanto, se nos puede disparar $ 6 en un día", alertan.

Dólar Bolsa

Lo que más preocupa hoy a los que siguen el mercado de cambios dentro del Gobierno es el salto de los dólares financieros, ya que tanto el MEP como el contado con liquidación saltaron de $ 189 el lunes a $ 202 hoy, lo que representa una suba del 7%, casi lo mismo que se obtiene por un depósito a plazo fijo durante dos meses.

No sólo preocupa por el salto, que fue el doble que el blue, sino por el volumen negociado, ya que entre ambos dólares bursátiles pasaron de negociar u$s 80 millones en días tranquilos a u$s 120 millones diarios en días movidos como ahora.

Dólar IFE

La explicación en el salto de la cotización del billete viene por el lado de lo que en la jerga pasaron a llamar el dólar IFE, por los $ 200.000 millones que destinará el Gobierno al bono similar al IFE.

Más emisión monetaria equivale a más pesos en la calle y más inflación, lo que asusta a los inversores, que pasaron del carry trade al carry tarde . O sea, se terminó el carry y volvió la dolarización de portafolios.

Eso, sumado al nuevo impuesto por la renta inesperada, provocaron una huida de la Argentina en términos de moneda nacional, que ahuyenta a los inversores, que prefieren resguardarse en moneda dura.

