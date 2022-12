Dólar blue: por qué no para de bajar y qué se espera para diciembre

El blue bajó $ 7 desde los $ 320 que estaba a fin de mes hasta los $ 313, y pasó a ser el dólar libre más barato de todos, por debajo de los $ 318,50 del MEP, que subió 2%, y de los $ 323,50 del contado con liquidación, que se mantuvo estable.

En cambio, el que viene subiendo, y el más caro de todos, es el dólar Qatar, que vale $ 350 para aquellos que gasten más de u$s 300 mensuales con tarjeta en el exterior.

Dólar tarjeta

De todas formas, todavía hay quienes se aprovechan, usan tarjetas de distintos bancos y gastan u$s 299 por mes en cada una, para poder acceder al tipo de cambio de $ 306 en la tarjeta, mientras desde el Gobierno buscan cómo hacer para que sean los bancos quienes puedan entrecruzar la información, lo que no es nada sencillo.

Las entidades financieras sí pueden discriminar fácil cuando se trata de dos tarjetas distintas pero emitidas ambas por el mismo banco.

En ese caso, le aplican el dólar Qatar, pero cuando un tarjetahabiente gasta u$s 299 con una tarjeta de un banco y otros u$s 299 en el mismo mes con la de otro, por ahora no tienen forma de saberlo, por lo cual le cobran el valor del dólar tarjeta, aunque desde la AFIP dicen que luego el cliente deberá pagar la diferencia resultante.

Baja del blue

En cuanto a la baja del blue, una de las razones que esgrimen en las mesas es la altura del mes, ya que las pequeñas y medianas empresas suelen salir a rematar su canuto en dólares para poder afrontar el pago de sueldos, que deben hacerlo como máximo el cuarto día hábil del mes.

Por otra parte, los mesadineristas ven un auge en la industria de la construcción, tanto en pozo como en obra, donde se paga con dólares billete y la constructora debe venderlos para pagar los avances de obra, lo que abastece de verdes billetes a las cuevas.

Dólar para turistas

Por otra parte, el dólar para los turistas extranjeros tardó mucho más de lo previsto en ponerse en práctica, y muchos debieron sufrir que le cobraran consumos al tipo de cambio oficial en lugar de al dólar Bolsa, como había prometido el Gobierno tras su lanzamiento.

Esto desalentó el uso de la tarjeta para los pocos turistas que se animaban a hacerlo, y a su vez abasteció a las cuevas de billetes de todos los que cambian en las financieras. En realidad, no lo hacen en forma directa, sino a través de conserjes en los hoteles o de agencias de turismo, que se quedan con una comisión de por medio.

Por lo tanto, a la industria turística en general no le conviene tanto el dólar tarjeta, porque se pierde de una comisión que las cuevas le brindan por llevarle la plata. De ahí que desalientan el uso de tarjeta. Además, las promociones en restaurantes y locales son por pago cash, en efectivo.